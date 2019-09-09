Экономика
Российская газетаГлава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений. Он отметил, что новая система даст возможность повысить пенсионные права людей.
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Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов позитивно оценил предложенную Минфином модель системы добровольных пенсионных накоплений.РИА Новости09:35
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