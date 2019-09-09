с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений. Он отметил, что новая система даст возможность повысить пенсионные права людей.

Политика Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.

Финансы ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.

Хоккей Веренски подписал 3-летний контракт с «Коламбусом» на 15 млн долларов Защитник Зак Веренски договорился о новом контракте с «Коламбусом». Веренски подписал трехлетнее соглашение на 15 миллионов долларов.

Политика МИД прокомментировал ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что новые шаги Ирана по сокращению обязательств по ядерной сделке не делают безнадежной ситуацию вокруг нее.

Происшествия Грузовое судно перевернулось у берегов США Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.

Происшествия Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.

Политика Закон об отсрочке Brexit вступил в силу после одобрения Елизаветой II Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу после того, как его одобрила королева Елизавета II.

Политика Лавров пошутил про авторитет на встрече с Вышинским Глава МИД России Сергей Лавров встретился с руководителем портала "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Политика Москва обвинила Вашингтон в ведении визовой войны Россия может поставить вопрос о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров из-за проводимой Вашингтоном визовой войны.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Здоровье Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности Минздрав России своим приказом утвердил требования к проведению внутреннего контроля безопасности и качества медицинской деятельности.

Политика ЕС отказался признавать результаты выборов в Крыму Ранее МИД Украины выразил протест в связи с проведением в Крыму выборов, подчеркивая, что «результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными» и не будут признаны международным сообществом.

Политика США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом США забрали «главного шпиона» из России в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Сергея Кисляка, который на тот момент занимал должность посла России в США.

Происшествия Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34 Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Наука Заикнемся о мышах Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.

Финансы Россия за 10 лет заработала на золоте миллиарды долларов Золотые резервы России с 2009 года выросли в четыре раза, что дало возможность заработать миллиарды долларов.