Экономика
Российская газетаГлава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений. Он отметил, что новая система даст возможность повысить пенсионные права людей.
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Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
Пятый сет Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю со счетом 6:4. Таким образом, Рафаэль Надаль в 19-ый раз стал победителем турнира US Open.
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Авто
Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты
Говорит Москва 11:58
Авто
Hyundai Creta получила спецверсию для России
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной серии кроссовера Hyundai Creta Rock Edition, а также модели Hyundai Creta 2020 модельного года.
Автоновости дня 08:13
Происшествия
В Подмосковье пьяный мужчина напал с ножом на собаку
В подмосковных Химках мужчина с ножом напал на собаку, которая гуляла на поводке с хозяином, сообщает Telegram-канал Mash.
Московский Комсомолец 13:30
Политика
Президент Литвы предостерег Белоруссию от объединения с Россией
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия ведет борьбу за свою независимость. Об этом он сказал в интервью агентству BNS.
Lenta.ru 12:18
Культура
Телеканал экс-директора «Рустави-2» Гварамии начал вещание в Грузии
Телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), основателем которого является бывший гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия, в понедельник начал вещание на территории Грузии.
Взгляд.ру 13:32
Армия и оружие
В Минобороны Украины рассказали о состоянии здоровья вернувшихся моряков
На Украину вернулись 24 моряка, арестованных за нарушение границы РФ при инциденте в Керченском проливе, а также осужденные ранее в России за терроризм и шпионаж Сущенко, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Станислав Клых.
ТАСС 10:32
Космос
В египетских пирамидах обнаружили технологии пришельцев
Конспирологи считаю, что интерес пришельцев в египетских пирамидах вполне обоснован, поскольку в недрах строения находятся технологии внеземной цивилизации, которые испускают радиосигналы в космос.
Территория новостей 11:54
Технологии
«Роскачество» дало рекомендации по защите от мошенников в соцсетях
В «Роскачестве» подготовили ряд рекомендаций по защите от мошенников в социальных сетях.
Вечерняя Москва 06:46
Футбол
Селихов пропустит из-за травмы 7-8 месяцев
По предварительным данным, игрок пропустит 7-8 месяцев, которые уйдут на восстановление.
Soccer.ru 10:32
Политика
Свидетель по делу МН17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по делу о крушении лайнера Boeing на Украине в 2014 году Владимир Цемах, находясь под стражей на Украине, отказался от сделки со следствием.
Life.ru вчера в 09:50
Общество
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
Российская газета 10:11
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 13:00
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Южная Осетия временно закрыла границу с Грузией из-за напряженности на нескольких пограничных пунктах, сообщил Комитет госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.
Коммерсантъ 13:40
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Политика
Пушков отреагировал на слова Катамадзе о любви к россиянам
По мнению российского сенатора, грузинская певица соскучилась по гонорарам Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к россиянам.
Аргументы и Факты вчера в 18:39
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Игры
Обзор Remnant: From the Ashes. В одной тёмной-тёмной душе
Игромания.ру 06:00
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Игры
Дебютный трейлер Resident Evil: Project Resistance
Capcom опубликовала дебютный трейлер новой игры из серии Resident Evil под названием Project Resistance.
Cyber.sports.ru 11:04
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.
Наша версия 04:58
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Авто
Представлен грузовик МАЗ с еврокабиной
МАЗ собирает данные грузовики только по предзаказам. Полноценное серийное производство должно стартовать в конце текущего года.
CarsWeek.ru 12:57