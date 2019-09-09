Экономика
Российская газетаГлава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений. Он отметил, что новая система даст возможность повысить пенсионные права людей.
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Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Политика
Трамп предложил свое посредничество на переговорах Москвы и Киева
Выступая на Южной лужайке Белого дома президент США Дональд Трамп высказал желание поучаствовать в переговорах между Россией и Украиной.
Вести.Ru 15:57
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.
News.ru вчера в 08:21
Культура
В Британии снимут сериал об отравленном Александре Литвиненко
Телепрограмма 12:15
Политика
В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже
В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.
Московский Комсомолец 13:06
Армия и оружие
Прописали диету: Врачи на Украине осмотрели «узников Кремля»
Смогли ли украинские военврачи диагностировать какие-либо заболевания, приобретенные за время нахождения моряков в заключении в России, точно неизвестно, по крайней мере, никаких заявлений, кроме того, что "им прописана диета", сделано не было.
Царьград 17:36
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета 09:18
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Энергетика
Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии
Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $ 45 – 50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
Известия 09:27
Финансы
Россия осталась без чистого государственного долга
В 2017 году аналитики Sberbank CIB указывали, что Россия может нарастить общий долг на 50% без угрозы финансовой стабильности и тем самым отчасти решить проблему медленного роста.
РБК 17:00
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Финансы
Россия за 10 лет заработала на золоте миллиарды долларов
Золотые резервы России с 2009 года выросли в четыре раза, что дало возможность заработать миллиарды долларов.
Pravda.Ru 09:18
Театры
МДТ договаривается с Сокуровым о новом спектакле
Александр Сокуров, возможно, займется постановкой нового спектакля для Театра Европы. Зрители увидят результат в начале следующего сезона.
Gazeta.SPb 15:32
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ 15:36
Политика
Монголия может стать транзитером российского газа в Китай
Действительно, примерно год назад на встрече глав КНР, РФ и Монголии Путин заявил, что «монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай».
Независимая газета 13:10
Интернет
Telegram начал публичное тестирование своего блокчейна
Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своего блокчейна Telegram Open Network (TON).
Ведомости 06:13
Наука
Асимптотически безопасная гравитация избавилась от сингулярностей
Физики-теоретики из Нидерландов нашли поправки к закону Ньютона в рамках теории асимптотически безопасной гравитации и показали, что скорректированный потенциал остается конечным даже при нулевом расстоянии между гравитирующими телами.
N+1 06:00
Политика
Главы МИД и Минобороны России и Франции встретятся в Москве
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и французский министр обороны Флоранс Парли прибудут с рабочим визитом в Москву, где встретятся со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.
Народные новости вчера в 17:22
Происшествия
В Москве рейс «Уральских авиалиний» в Сочи задержали на девять часов
Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из аэропорта "Жуковский" в Сочи задерживается на девять часов по техническим причинам, сообщила РИА Новости в понедельник сотрудница пресс-службы авиаперевозчика.
РИА Новости 11:24
Баскетбол
Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по баскетболу
Сборная США обыграла команду Бразилии в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира в Китае.
Sportbox.RU 10:30
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поделилась милым видео с младшей дочерью
Артистка начала чаще показывать малышку в соцсетях. Светлана Лобода - мама двоих дочерей.
Летидор 03:08
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Здоровье
Эксперт рассказала о вреде сухих завтраков для детей
RT на русском 10:30