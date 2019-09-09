с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений. Он отметил, что новая система даст возможность повысить пенсионные права людей.

Общество В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Экономика Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Политика Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17 Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.

Энергетика Цена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа Цена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

Политика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Авто В России опубликовали спецификации нового Toyota RAV4 Недавно в базе Росстандарта появилось новое ОТТС, оформленное японской компанией, благодаря которому стали известны спецификации нового Toyota RAV4.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Футбол Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020 В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана.

Культура В Москве пройдет церемония награждения конкурса имени Андрея Стенина Церемония награждения Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина пройдет во вторник в Государственном историческом музее в Москве, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".

Политика Палата общин отклонила предложение Джонсона о внеочередных выборах Палата общин британского парламента отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов, трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Политика США вернули Украине похищенную нацистами картину советского художника Американская сторона возвращает Украине картину русского и советского художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая была похищена во времена Великой Отечественной войны.

Армия и оружие Европол: в конфликте на востоке Украины участвовали кавказские боевики Как сообщил представитель полицейского агентства Европейского союза Европол со ссылкой на доклад о террористических угрозах в 2018 году, следователями организации было зафиксировано участие в боевых действиях на Украине боевиков с Кавказа, предположительно ранее воевавших в Ираке и Сирии.

Армия и оружие Алжир купил российские истребители на $2 млрд Россия и Алжир подписали контракты которые предусматривают закупку истребителей Су-30МКИ(А) и МиГ-29М/М2.

Гаджеты LG может покинуть российский рынок смартфонов Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.