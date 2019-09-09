Экономика
Российская газетаГлава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений. Он отметил, что новая система даст возможность повысить пенсионные права людей.
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с чего всё началось
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила об отказе от дальнейшего продвижения ИПК, заместитель министра финансов Моисеев анонсировал разработку «Гарантированного пенсионного продукта», а Глава ВЭБ РФ Шувалов — покупку доли в АО НПФ «Благосостояние», обслуживающем корпоративную программу РЖД.Forbesвчера в 07:21
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Глава ПФР позитивно оценил проект Минфина о пенсионных накоплениях
Национальная служба новостейвчера в 13:35
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Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
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Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
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OAnews вчера в 05:16
Экономика
Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января
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Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17
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Труд вчера в 03:59
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $63 впервые с 1 августа
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Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Происшествия
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В России опубликовали спецификации нового Toyota RAV4
Недавно в базе Росстандарта появилось новое ОТТС, оформленное японской компанией, благодаря которому стали известны спецификации нового Toyota RAV4.
Газета DAILY вчера в 12:04
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Умер актер из фильмов Сталлоне и Чака Норриса Джон Уэсли
Российская газета вчера в 08:36
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Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Музыка
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Online47.ru вчера в 21:01
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
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Российская газета вчера в 06:23
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга
Известия 08 сентября в 17:08
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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Футбол
Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020
В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана.
Мойка78 вчера в 16:56
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Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Культура
В Москве пройдет церемония награждения конкурса имени Андрея Стенина
Церемония награждения Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина пройдет во вторник в Государственном историческом музее в Москве, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".
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Политика
Палата общин отклонила предложение Джонсона о внеочередных выборах
Палата общин британского парламента отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов, трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
РБК вчера в 19:34
Политика
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Ugpressa.ru вчера в 16:27
Армия и оружие
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Как сообщил представитель полицейского агентства Европейского союза Европол со ссылкой на доклад о террористических угрозах в 2018 году, следователями организации было зафиксировано участие в боевых действиях на Украине боевиков с Кавказа, предположительно ранее воевавших в Ираке и Сирии.
Московский Комсомолец вчера в 19:14
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на $2 млрд
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Накануне.Ru вчера в 21:08
Гаджеты
LG может покинуть российский рынок смартфонов
Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.
News.ru вчера в 05:19
Космос
Некоторые озера на Титане образовались на местах взрывов резервуаров с азотом
Credit: NASA/JPL/Space Science Institute Однако новая альтернативная модель для некоторых небольших озер (десятки километров в поперечнике) переворачивает эту теорию с ног на голову: она предлагает очаги жидкого азота в нагретой коре Титана, который при взрыве создает кратеры, затем заполняющиеся жидким метаном.
Ин-спейс.ру вчера в 12:33