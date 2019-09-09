Экономика
Российская газетаГлава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений. Он отметил, что новая система даст возможность повысить пенсионные права людей.
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Глава ПФР позитивно оценил проект Минфина о пенсионных накоплениях
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Спорт
Скончался екатеринбуржец, преодолевший 30 км вплавь в открытом море
Скончался 60-летний пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев, накануне завоевавший бронзу на соревнованиях по плаванию в открытом море Ultraoceanman в Греции.
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Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.
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Битва технологий: SWIR-камеры против аэрозольной защиты
SWIR-камера в отличие от тепловизора считывает не его собственную тепловую "ауру", а отражённые волны.
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Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
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