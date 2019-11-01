Экономика

REGNUMREGNUMГлава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%

Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%. К 2023 году среднегодовая страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб.
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Заявленный ПФР рост увеличит пенсию лишь до 16,5 тыс. рублей к 2022 году

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В ПФР пообещали россиянам рост пенсий на 18%

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В России за три года пенсии вырастут на 18%

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Путин подписал закон, который вряд ли обрадует пенсионеров

Primpress.ru01 ноября в 04:10
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Политика

WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства

В целом, не менее 10 сотрудников Белого дома, являющихся высшим руководящим звеном американской политики, отмечали непреклонную ненависть Трампа к Украине.
Газета.Ru 02:46
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Золотая медаль, которую выиграла российская фигуристка Алена Косторная, досталась американской спортсменке Мэрайе Белл.
Газета.Ru вчера в 17:26
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Microsoft запускает новое приложение Office для платформы Android

Разработчики из Microsoft продолжают создавать софтверные продукты для мобильной платформы Android.
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Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма вчера в 06:39
Общество

В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»

В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Экономика

Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco

РБК 02:19
Политика

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
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Масвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом на турнире UFC244

В результате победа техническим нокаутом была присуждена Масвидалю, он же стал обладателем стоявшего на кону в поединке пояса BMF (титул главного мерзавца).
REGNUM 00:44
Шоу-бизнес

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Общество

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Глава «Российского экологического оператора» (оператора мусорной реформы) Денис Буцаев назвал условия введения в России штрафов за нераздельный сбор мусора.
РБК 03:00
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Врач предупредил о возможном недомогании из-за тёплой погоды в ноябре

Врач-терапевт Виктор Лившин в интервью «Вечерней Москве» сообщил, что ожидающаяся в ноябре тёплая погода в столичном регионе может привести к недомоганию из-за изменения артериального давления.
RT на русском 01:38
Футбол

Леванте — Барселона 3:1

Metaratings вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Певица Валерия показала своё фото без макияжа после бессонной ночи

Певица Валерия опубликовала на странице в "Инстаграме" фото после бессонной ночи.
Life.ru вчера в 22:22
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Владимир Путин поздравил с юбилеем Александра Градского

Президент отметил «большой талант, уникальные вокальные данные и безукоризненный художественный вкус Градского».
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Пожарная служба ликвидировала открытое горение на складе в подмосковном Жуковском.
Известия 01:36
Армия и оружие

В США Россию назвали реальной военной угрозой

Россия по-прежнему представляет явную угрозу как собственно для США, так и для американских интересов в Европе, говорится в докладе группы экспертов для стратегического исследовательского института Heritage Foundation.
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«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»

Коммерсантъ FM 01 ноября в 10:17
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Богдан ответил на слухи о драке с главой СБУ

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан отреагировал на сообщение о драке с председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым.
Газета.Ru 01:57
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Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии

В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии.
РБК вчера в 06:18
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Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц

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Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru 01 ноября в 14:24
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Илья Кутепов: «Главный тренер делает все для того, чтобы мы показывали лучшую игру на своих позициях»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как ему работается с новым главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.
Спорт-Экспресс вчера в 15:35
Авто

Названы лучшие новые автомобили за 1,5 миллиона рублей

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Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке

Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".
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