Экономика
REGNUMГлава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%
Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%. К 2023 году среднегодовая страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб.
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Происшествия
В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек
Российская газета 02:53
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Газета.Ru 01 ноября в 01:40
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК 01 ноября в 10:43
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо наследника экс-короля Малайзии
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:15
Политика
WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
В целом, не менее 10 сотрудников Белого дома, являющихся высшим руководящим звеном американской политики, отмечали непреклонную ненависть Трампа к Украине.
Газета.Ru 02:46
Фигурное катание
Золотая медаль фигуристки Косторной досталась американке
Золотая медаль, которую выиграла российская фигуристка Алена Косторная, досталась американской спортсменке Мэрайе Белл.
Газета.Ru вчера в 17:26
Гаджеты
Microsoft запускает новое приложение Office для платформы Android
Разработчики из Microsoft продолжают создавать софтверные продукты для мобильной платформы Android.
3DNews вчера в 15:04
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма вчера в 06:39
Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Единоборства
Масвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом на турнире UFC244
В результате победа техническим нокаутом была присуждена Масвидалю, он же стал обладателем стоявшего на кону в поединке пояса BMF (титул главного мерзавца).
REGNUM 00:44
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева во время выступления в Минске заявила, что в следующий раз на сцену выйдет только 80 лет.
РБК вчера в 15:56
Общество
Глава РЭО назвал условие для ввода штрафов за нераздельный сбор мусора
Глава «Российского экологического оператора» (оператора мусорной реформы) Денис Буцаев назвал условия введения в России штрафов за нераздельный сбор мусора.
РБК 03:00
Здоровье
Врач предупредил о возможном недомогании из-за тёплой погоды в ноябре
Врач-терапевт Виктор Лившин в интервью «Вечерней Москве» сообщил, что ожидающаяся в ноябре тёплая погода в столичном регионе может привести к недомоганию из-за изменения артериального давления.
RT на русском 01:38
Футбол
Леванте — Барселона 3:1
Metaratings вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала своё фото без макияжа после бессонной ночи
Певица Валерия опубликовала на странице в "Инстаграме" фото после бессонной ночи.
Life.ru вчера в 22:22
Культура
Владимир Путин поздравил с юбилеем Александра Градского
Президент отметил «большой талант, уникальные вокальные данные и безукоризненный художественный вкус Градского».
Говорит Москва 02:56
Происшествия
Пожарные ликвидировали горение на складе в подмосковном Жуковском
Пожарная служба ликвидировала открытое горение на складе в подмосковном Жуковском.
Известия 01:36
Армия и оружие
В США Россию назвали реальной военной угрозой
Россия по-прежнему представляет явную угрозу как собственно для США, так и для американских интересов в Европе, говорится в докладе группы экспертов для стратегического исследовательского института Heritage Foundation.
Газета.Ru 01:39
Космос
«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»
Коммерсантъ FM 01 ноября в 10:17
Политика
Богдан ответил на слухи о драке с главой СБУ
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан отреагировал на сообщение о драке с председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым.
Газета.Ru 01:57
Политика
Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии
В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии.
РБК вчера в 06:18
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц
Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Футбол
Илья Кутепов: «Главный тренер делает все для того, чтобы мы показывали лучшую игру на своих позициях»
Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как ему работается с новым главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.
Спорт-Экспресс вчера в 15:35
Авто
Названы лучшие новые автомобили за 1,5 миллиона рублей
Автоновости дня 01 ноября в 04:08
Кино
Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке
Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".
РЕН ТВ вчера в 10:26