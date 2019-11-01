Экономика
REGNUMГлава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%
Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%. К 2023 году среднегодовая страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб.
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Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Политика
В Молдавии пройдет второй тур выборов в местные органы власти
Второй тур всеобщих выборов в местные органы власти, в результате которых должны быть избраны руководители 384 населенных пунктов, пройдет в воскресенье в Молдавии.
ТАСС вчера в 16:02
Происшествия
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве 2 ноября.
РБК 00:48
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Рамблер 31 октября в 19:02
Политика
Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций
Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
RT на русском вчера в 22:47
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Экономика
Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%
"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Интерфакс 01 ноября в 02:46
Кино
Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 31 октября в 07:37
Технологии
Apple запустила собственную стриминговую платформу
Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.
Реальное время 01 ноября в 05:02
Общество
Британские миллиардеры готовы к побегу из страны
Юридические фирмы Лондона не успевают справлять с потоком звонков с просьбами о помощи по переезду в другую страну и выводу капитала за рубеж.
Новостной фронт вчера в 20:29
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Тарантас Ньюс вчера в 09:07
Единоборства
Розенструйк нокаутировал Орловского на 29-й секунде боя в UFC
На 29-й секунде поединка Розенструйк нокаутировал Орловского левым встречным в челюсть.
Спорт-Экспресс вчера в 19:24
Политика
Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
"Правительство Сальвадора выдворяет дипломатический корпус режима (президента Венесуэлы - Прим. ред.) Николаса Мадуро в соответствии с неоднократными заявлениями президента Найиб Букеле, в которых он не признавал легитимность правительства Мадуро", - говорится в Twitter президента.
РИА Новости 00:47
Политика
Журавлёв: Платить за развязанную войну придется Украине сполна
Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона.
REGNUM 01 ноября в 05:44
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Происшествия
Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском
Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Российская газета 00:21
Космос
Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС
Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
iReactor вчера в 09:29
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.
Российская газета вчера в 17:56
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
RT на русском вчера в 14:51
Космос
Китай успешно вывел на орбиту Земли три спутника
Китай в воскресенье осуществил запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-4-Би" с тремя спутниками на борту.
ТАСС 00:33
Политика
Байден обвинил Трампа в укреплении российских позиций в Сирии
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что из-за отсутствия у президента США Дональда Трампа внешней политики позиции России в Сирии укрепляются.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Религия
Архиепископию западноевропейских приходов объединили с РПЦ
В пятницу, 1 ноября, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был подписан указ о единстве Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью.
News.ru 01 ноября в 10:14
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru 01 ноября в 14:32
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии
Оксана Воеводина ответила подписчикам, почему экс-король Малайзии после расставания с супругой предпочел отказаться от маленького сына.
Пятый канал вчера в 11:37
Футбол
«Реал» упустил очки, сыграв вничью с «Бетисом» в Примере
Футбольный мадридский клуб «Реал» и команда «Бетис» из Севильи разошлись миром в матче двенадцатого тура испанской Примеры.
REGNUM вчера в 23:07
Политика
Украина закрыла небо и судоходство в Черном море из-за военных учений
Киев объявил о закрытии неба и запрете судоходства в северной части Черного моря по причине проведения стрельб.
Экономика сегодня вчера в 09:35
Политика
Поклонская указала на виновных в проблемах Украины
Lenta.ru вчера в 21:48
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Политика
На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией
«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Lenta.ru 00:58