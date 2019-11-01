Экономика
REGNUMГлава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%
Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%. К 2023 году среднегодовая страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб.
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