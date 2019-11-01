Экономика

REGNUMREGNUMГлава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%

Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%. К 2023 году среднегодовая страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб.
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Заявленный ПФР рост увеличит пенсию лишь до 16,5 тыс. рублей к 2022 году

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В ПФР пообещали россиянам рост пенсий на 18%

АБН01 ноября в 06:33
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
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Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России

В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.
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В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России

В Европе началась "цепная реакция" по теме снятия антироссийских санкций, рассказал RT Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
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Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
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Смартфон iPhone 12 будет оснащен новым революционным обновлением дизайна от Apple.
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За атаку на Хмеймим ВМФ России нанес массированный удар

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