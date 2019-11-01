Экономика
REGNUMГлава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%
Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%. К 2023 году среднегодовая страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Гаджеты
Redmi представил бюджетный 40-дюймовый смарт-телевизор
Народные новости вчера в 01:05
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Политика
Стало известно о побеге Бабченко с Украины
Lenta.ru вчера в 16:35
Экономика
Концепция развития России до 2020 года провалилась
Как сообщают в правительстве, в 2020 году заканчивается срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России, которая была принята еще в 2008 году.
ГЛАС.RU вчера в 04:32
Хоккей
«Филадельфия» проиграла по буллитам «Торонто», у Проворова два очка
У "Филадельфии" голы забили российский защитник клуба Иван Проворов (16-я в большинстве), также затем отметившийся в матче результативной передачей, Клод Жиру (24-я) и Трэвис Санхейм (41-я).
REGNUM 00:28
Авто
Составлен топ-5 самых быстро ржавеющих иностранных машин
Кузов в течение первых 5-6 лет использования машины сохраняется хорошо, но позже многочисленные очаги коррозии возникают на колесных арках, днище и порогах.
RuNews24.ru 04:39
Политика
Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:33
Наука
Учёные научили организм автоматически бороться с сахарным диабетом
Обнаружилось, что благодаря пересадке бета-клеток поджелудочной железы в организм мышей, которые страдают сахарным диабетом, улучшилась общая переносимость и регуляция глюкозы.
Ferra 04:57
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Шоу-бизнес
Умер актер из сериала «Скорая помощь» Брайан Тарантина
Брайан Тарантина, снимавшийся в фильме "Талантливый мистер Рипли" и сериале "Скорая помощь", умер в возрасте 60 лет, сообщает THR.
РИА Новости 05:21
Авто
АвтоВАЗ назвал причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня 03:23
Единоборства
Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса
В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 06:17
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 31 октября в 17:24
Экономика
Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 04:07
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Экономика
Власти РФ назвали плюсы новой системы накопительных пенсий
Участники новой системы накопительной пенсии — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — смогут стать наследниками средств на этапе выплаты пенсии.
Реальное время 31 октября в 14:12
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Футбол
Карасев назначен на матч ЛЧ между «Валенсией» и «Лиллем»
УЕФА назначил судей на матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru 05:58
Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Политика
«Ключевой свидетель» рассказал о деле Boeing МН17 и утечке документов
В Киеве Цемаха ранее назвали ключевым свидетелем в деле о крушении «Боинга» 777 рейса МН17 на Донбассе.
Rusvesna.su 00:00
Общество
В Екатеринбурге идет митинг против строительства мусорного полигона
В Екатеринбурге идет митинг против строительства мусорного полигона. Свалку бытовых отходов власти решили построить на южной окраине города.
Эхо Москвы 02:30
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости вчера в 04:54
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru вчера в 09:31
Общество
Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»
По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.
REGNUM вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной
Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru вчера в 16:00