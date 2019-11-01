Экономика

REGNUMREGNUMГлава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%

Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%. К 2023 году среднегодовая страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб.
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Заявленный ПФР рост увеличит пенсию лишь до 16,5 тыс. рублей к 2022 году

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В ПФР пообещали россиянам рост пенсий на 18%

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В России за три года пенсии вырастут на 18%

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ПФР займется нелегально занятостью

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Пенсии россиян могут значительно увеличиться

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Путин подписал закон, который вряд ли обрадует пенсионеров

Primpress.ru01 ноября в 04:10
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:06, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 18:43
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Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения

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Путин поздравил Александра Градского с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летием.
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Наиболее комфортные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе РФ, где зафискировано наиболее удачное соотношение средней зарплаты и ипотечных платежей.
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Патриарх Кирилл впервые не помянул на литургии главу Элладской церкви

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NewInform 31 октября в 13:04
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