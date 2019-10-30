Экономика
REGNUMГлава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%
Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%. К 2023 году среднегодовая страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб.
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.РИА Новости30 октября в 06:44
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Пенсия россиян за три года вырастет на 18%, — пообещал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов
Эхо Москвы30 октября в 08:30
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Убийство бывшего мэра Киселевска попало на видео
Правоохранительный портал Кузбасса 07:19
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В российские магазины завезут искусственное мясо
Первым искусственное мясо появится в магазинах сети «Азбука вкуса» — всего оно будет продаваться в 29 торговых точках в Москве.
Lenta.ru 03:53
Экономика
Как в Киеве оценивают потери в случае сокращения транзита газа
«Прямые потери экономики по сравнению с объёмами транзита на уровне 2019 года составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году», — говорится в сообщении Нацбанка.
RT на русском 09:12
Футбол
Глава департамента судейства УЕФА назвал проблему VAR
Руководитель департамента судейства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти рассказал, что проблемой системы VAR является отсутствие единого центра.
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Происшествия
В Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину
Горобзор.ру 07:04
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WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
Стандартная проверка Deutsche Bank не выявила признаков возможного отмывания средств, тем не менее контролеры признали Юсуфова «политически значимым лицом» и сочли необходимым передать сделку на рассмотрение работающего в американском подразделении Deutsche Bank комитета по репутационным рискам.
РБК 08:38
Фигурное катание
Загитова, Сотскова и Косторная сегодня выступят на Гран-при Франции
Сегодня, 1 ноября в 20:15 по московскому времени, во французском городе Гренобле состоится короткая программа одиночного женского катания.
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Суд Гааги отклонил ходатайство Киева по делу о скифском золоте
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Apple в России запустит свой собственный видеосервис
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Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
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