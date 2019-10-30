Экономика

REGNUMREGNUMГлава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%

Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%. К 2023 году среднегодовая страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб.
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с чего всё началось

Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.
РИА Новости30 октября в 06:44

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Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

РИА Новости30 октября в 06:44

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

RT на русском30 октября в 06:31

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов

Российская газета30 октября в 06:41

Россиянам пообещали рост пенсий на 18%

URA.Ru30 октября в 07:28

Глава ПФР пообещал рост пенсий на 18% в ближайшие три года

Коммерсантъ30 октября в 08:13

Россиянам пообещали рост пенсий на 18% за три года

Московский Комсомолец30 октября в 08:01

Пенсия россиян за три года вырастет на 18%, — пообещал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов

Эхо Москвы30 октября в 08:30
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В Тюмени из-за отказа двигателя к экстренной посадке готовится SSJ-100

RT на русском 10:30
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В ближайшее время фирме, выставившей пугающую плиту, будет предъявлена претензия с требованием принести извинения актрисе, а также выяснена сумма, "которую компания готова предложить в качестве компенсации".
Российская газета 10:26
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Задержанного за подготовку убийства генерала арестовали на два месяца

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РБК 10:08
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

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Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
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В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
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Украинка Свитолина одержала третью победу на Итоговом чемпионате WTA

Газета.Ru 09:11
Происшествия

В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта

Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
RT на русском 09:48
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Политика

«Люди Донбасса». Интервью со «свидетелем» по делу МН17 Владимиром Цемахом

В интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому в рамках проекта "Люди Донбасса" Владимир Цемах рассказал о похищении сотрудниками СБУ, допросах и о том, что такое донецкий характер.
РИА Новости 07:00
Происшествия

Жители Нарьян-Мара простились с убитым в детском саду мальчиком

Ребёнок стал жертвой 36-тилетнего Дениса Поздеева.
Говорит Москва 10:26
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Здоровье

Минздрав назвал технической ошибкой данные о сокращении врачей

В Новосибирской области, которая ранее занимала второе место в списке по сокращениям, наоборот наблюдается прирост количества врачей на 7%. Похожая динамика прослеживается и в Якутии — здесь врачей стало больше на 2%.В Омской области и Хакасии, где ведомство ранее зарегистрировало трехкратное увеличение числа медработников, также произошли незначительные сокращения (по 2%).
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Футбол

Евгений Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»

Экс-футболист «Амкара», «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» Евгений Савин заключил контракт с белорусским «Арсеналом» из Дзержинска.
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Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
ТАСС 10:06
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Армия и оружие

Действия русских шокировали нежных европейцев

Отмечается, что массовых атак на датчан не было, но «личный сотовый одного из солдат был взломан и «начал совершать самостоятельные действия», а два других подверглись попыткам фишинга».
Брянские новости 10:03
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Названы имена руководителей расстрелов на Майдане

Московский Комсомолец 05:07
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Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
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Культура

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Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно на его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
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Депутат Рады расплакалась на заседании

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Армия и оружие

Курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения

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Meizu вернулась в Россию с наушниками и тремя смартфонами

Российскими новинками стали три модели: Meizu M10 и Note 9, а также Meizu 16 Xs.
Astera вчера в 16:49
Технологии

В РФ появится своя спутниковая система телефонной связи

Astera 06:04
Политика

МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
REGNUM вчера в 11:09
Общество

На улицы Петербурга впервые вышел трамвай на водородном топливе

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Названа стоимость проезда по трассе Москва — Казань

Lenta.ru 09:40
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Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
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