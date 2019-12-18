Пенсионный фонд России (ПФР) прогнозирует реальный рост пенсий в 2020 году на уровне порядка 3%. Об этом заявил в среду глава фонда Антон Дроздов в интервью телеканалу "Россия-24".

ПФР прогнозирует, что рост пенсий в 2020 году составит около 3%

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