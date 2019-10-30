Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.

с чего всё началось

Положение о росте пенсии выше инфляции заложено в проект бюджета Пенсионного фонда, сообщил глава ПФР Антон Дроздов. По его словам, пенсия за три года вырастет на 18%.

Глава ПФР пообещал рост пенсий на 18% в ближайшие три года

Шоу-бизнес Ольга Бузова перевоплотилась в Джокера Девушка получила локтем в бок от одного из журналистов, к которому до этого подкралась сзади и закричала.

Происшествия В жилом доме в центре Москвы произошел пожар По информации экстренных служб, в 15:19 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в восьмиэтажном жилом доме по адресу Большая Сухаревская площадь, 16/18, стр. 2. Пожар начался в одной из квартир второго этажа.

Киберспорт Анонс World of Warcraft: Shadowlands. Сильвана рушит вселенную В анонсирующем ролике дополнения Shadowlands Сильвана отправилась в Цитадель Ледяной короны, где темная эльфийка бросила вызов Высшему Лорду Болвару Фордрагону, нынешнему Королю-личу.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.

Политика Задержанного в США Билалова отпустили под залог Задержанного в США бывшего главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова отпустили под залог из миграционной службы.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Интернет WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца Стоит отметить, что подобная возможность уже довольно длительное время доступна пользователям Telegram, причем как в версии для Android, так и для iOS.

Футбол «Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Ростовом» «Спартак» на своем официальном youtube — канале опубликовал видео, посвященное матчу 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1). В частности, в ролике запечатлено поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на бровке, а также радость болельщиков и игроков после финального свистка.

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов» Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.

Баскетбол ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Евролиги ЦСКА обыграл «Зенит» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой московской команды со счетом 87:70.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Общество Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ Управление Минфина США по контролю за иностранными активами продлило отсрочку санкций в отношении группы ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) до 31 марта 2020 года.

Общество В Смоленской области тарифы ЖКХ вырастут на 4% Как следует их распоряжения кабмина, в Смоленской области тарифы ЖКХ увеличатся во втором полугодии в среднем на 4%. Отметим, что, согласно официальному документу, больше всего тарифы ЖКХ в 2020 году подорожают в Чеченской республике (6,5%), меньше всего – в Ненецком автономном округе.