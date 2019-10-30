Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГлава ПФР пообещал рост пенсий на 18% в ближайшие три года

Положение о росте пенсии выше инфляции заложено в проект бюджета Пенсионного фонда, сообщил глава ПФР Антон Дроздов. По его словам, пенсия за три года вырастет на 18%.
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Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.
РИА Новости30 октября в 06:44

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Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

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Россиянам пообещали рост пенсий на 18% за три года

Московский Комсомолец30 октября в 08:01

Пенсия россиян за три года вырастет на 18%, — пообещал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов

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