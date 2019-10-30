Экономика
Московский КомсомолецРоссиянам пообещали рост пенсий на 18% за три года
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что Госдума приняла в первом чтении бюджет фонда, который предусматривает рост пенсий россиян выше уровня инфляции. По его словам, это позволит увеличить пенсии на 18% за три года.
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.РИА Новости30 октября в 06:44
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В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска
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Всемирный совет по автоспорту единогласно утвердил технический и спортивный регламент на сезон 2021 года, когда Формула 1 серьёзно изменится.
F1news.ru вчера в 12:30
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Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
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По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
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Российская газета вчера в 20:55
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США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Общество
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
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Газета.Ru вчера в 17:46
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
Российская газета вчера в 03:57
Политика
Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за «плохого отношения» к нему местных политиков.
РБК 00:22
Транспорт
Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань
Премьер-министр Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство транспортного мегапроекта – автомобильной дороги Москва – Казань, входящей в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к транспортному блоку правительства.
Ведомости вчера в 16:15
Фигурное катание
Загитова представила новый показательный номер
Чемпионат вчера в 11:58
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
РБК вчера в 09:34
Наука
Созданы микророботы, удаляющие радиоактивные отходы
Naked Science вчера в 10:37
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Известия вчера в 23:10
Футбол
Валерий Карпин: вылет из Кубка России не стал ударом для «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему на матч 1/8 финала Кубка России против московского "Спартака" он не выставил основной состав.
Вести.Ru 00:02
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Gazeta.SPb 30 октября в 17:46
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
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Экономика
Новые криптовалюты могут легализоваться через закрытый блокчейн
Новые криптовалюты могут легализоваться через закрытый блокчейн Выпуск в России криптовалют может быть легализован на закрытых блокчейновых платформах.
Коммерсантъ вчера в 10:21
Экономика
Кабмин утвердил предел роста платы за коммуналку для Рязанской области
Для Рязанской области определили значение, равное 3,6%. Оно ниже, чем для большинства регионов.
КП - Рязань вчера в 02:44
Единоборства
Исаев нокаутировал Гольцова и вышел в финал Гран-при PFL
В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир PFL 9, в рамках которого прошли четвертьфиналы и полуфиналы Гран-при PFL в полутяжелом и тяжелом дивизионах.
Матч ТВ вчера в 23:55
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Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Здоровье
Самые опасные для здоровья виды мяса назвали диетологи
Физиотерапевт и диетолог Марина Ваулина утверждает, что даже мясо «высших» сортов может быть вредным и опасным для организма, если оно продается в вакуумной упаковке.
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Происшествия
Бизнесмен из списка Титова Андрей Каковкин получил три года тюрьмы
Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся в Россию зимой прошлого года. При въезде в страну его сразу же арестовали.
BFM.ru вчера в 22:31