Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.

с чего всё началось

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что Госдума приняла в первом чтении бюджет фонда, который предусматривает рост пенсий россиян выше уровня инфляции. По его словам, это позволит увеличить пенсии на 18% за три года.

Россиянам пообещали рост пенсий на 18% за три года

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