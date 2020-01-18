Экономика
Газета.RuГлава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Об этом сообщает "Российская газета".
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К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газета17 января в 19:00
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