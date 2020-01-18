Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Об этом сообщает "Российская газета".
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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

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ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новостивчера в 09:03

Глава ПФР: К 2022 году пенсии вырастут на 18%

Комсомольская правдавчера в 06:05

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известиявчера в 01:11

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАССвчера в 00:32

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБКвчера в 02:23

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета17 января в 19:00
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Политика

Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

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Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
ТАСС вчера в 17:26
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Боец смешанных единоборств Дональд Серроне после поединка на турнире UFC 246 с Конором Макгрегором был доставлен в больницу.
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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК вчера в 12:56
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Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери

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РИА Новости 06:02
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Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
ТАСС 05:02
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Глава UFC объявил Хабиба Нурмагомедова следующим соперником Макгрегора

Россиянин Хабиб Нурмагомедов должен стать следующим соперником Конора Макгрегора, заявил глава UFC Дана Уайт.
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Политика

Путин встретится с Эрдоганом в Берлине

Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
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Президент «Наполи» хочет уволить Гаттузо и вернуть Анчелотти

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет уволить Дженнаро Гаттузо и вернуть Карло Анчелотти, ранее отправлено в отставку с поста наставника неаполитанцев, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели

На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель.
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Полицейские покатали пьяного чиновника на тележке в аэропорту Внуково

Lenta.ru 06:11
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Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

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Путин пообещал заткнуть «поганый рот» переписчиков истории документами

Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране будет открыт центр архивных документов о Второй мировой войне.
Московский Комсомолец вчера в 08:44
Политика

Германия надеется занять место России в переговорах по Ливии

В случае успеха, конференция по Ливии может стать для Германии не менее значительным политическим достижением, чем сделка по беженцам с Турцией в 2016 году, пишет 19 января Die Welt.
Красная весна 06:26
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Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Вечерний курьер 17 января в 04:58
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Журналист рассказал, как Спартака Гогниева принимали в ЦСКА в 2001 году

Журналист Карен Дзатцеев рассказал, как нынешнего главного тренера владикавказской «Алании» Спартака Гогниева принимали в московском ЦСКА, куда он переходил в 2001 году.
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Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции

По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
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Елизавета II лишила королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл

Гарри останется не только герцогом, но и принцем, и как человека, родившегося в этой семье, его не могут лишить титула "королевского высочества", однако пользоваться им он перестанет.
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Шоу-бизнес

Композитор Дунаевский объявил о разводе с седьмой женой

Композитор Максим Дунаевский сообщил о разводе с седьмой супругой Мариной Рождественской.
Вечерняя Москва 16 января в 07:20
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Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
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Общество

Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву за слова о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в выплатах материнского капитала.
Lenta.ru 06:26
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Власти Ирана передадут Украине «черные ящики» сбитого самолета МАУ

Украина.ру вчера в 09:37
Политика

Порошенко предложил Украине бороться с врагами святой водой

Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил стране бороться с врагами с помощью святой воды.
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Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
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Suzuki Jimny получит пятидверное исполнение

Отмечается, что одной из ближайших новинок является пятидневная модификация Suzuki Jimny.
Pnzdrive вчера в 03:05
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Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

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Газета.Ru вчера в 08:17
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Астрономы подсчитали изменения магнитного поля короны Солнца во время вспышки

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В прошлом году приток нерезидентов в российские облигации федерального займа и евробонды, как подсчитал Центробанк, превысил 22 млрд долларов, сообщает РБК.
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Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
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Заворотнюк и Чернышева якобы заметили отдыхающими в Таиланде

Путешественники, возможно, заметили российскую актрису Анастасию Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева в Таиланде.
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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