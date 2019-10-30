Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансГлава ПФР прогнозирует рост пенсий в России на 18% за три года

В ближайшие 3 года пенсии в России вырастут на 18%, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.
РИА Новости30 октября в 06:44

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Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

РИА Новости30 октября в 06:44

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URA.Ru30 октября в 07:28

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Коммерсантъ30 октября в 08:13

Россиянам пообещали рост пенсий на 18% за три года

Московский Комсомолец30 октября в 08:01

Пенсия россиян за три года вырастет на 18%, — пообещал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов

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