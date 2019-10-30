Экономика
Вести.ФинансГлава ПФР прогнозирует рост пенсий в России на 18% за три года
В ближайшие 3 года пенсии в России вырастут на 18%, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Читать в источнике
Оценить61
с чего всё началось
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.РИА Новости30 октября в 06:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсия россиян за три года вырастет на 18%, — пообещал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов
Эхо Москвы30 октября в 08:30
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
Происшествия
Садовничий прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова
Аспиранта мехмата МГУ и анархиста Азата Мифтахова арестовали в феврале этого года, его обвиняют в нападении на офис «Единой России».
РБК 14:28
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против Кличко
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство против мэра Киева Виталия Кличко.
Lenta.ru 13:11
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Киберспорт
В Dota 2 добавили быстрый поиск игры
Valve представила систему быстрого матчмейкинга для Dota 2. Система предназначена для людей, которые хотят как можно быстрее найти игру.
Cyber.sports.ru 15:58
Футбол
Фанаты признали Головина лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»
Пресс-служба футбольного клуба «Монако» объявила итоги голосования болельщиков за лучшего игрока матча 1/16 финала Кубка французской лиги с «Марселем».
RT на русском 14:06
Баскетбол
ЦСКА победил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги
Баскетбольный клуб ЦСКА в гостях обыграл петербургский "Зенит" со счетом 87:70 в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС Спорт 14:58
Технологии
В России впервые запущен облачный сервис распознавания лиц
Пресс-служба «Роснано» сообщила о запуске облачного решения для распознавания лиц Ivideon Faces, которое стало первым в России.
News.ru 07:34
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 03:50
Общество
Сын Александра Ширвиндта прокомментировал сообщения об операции у отца
Сын художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта прокомментировал сообщения об операции у отца.
RT на русском 13:33
Хоккей
«Нэшвилл» проиграл «Калгари», Уотсон набрал 4 очка
«Нэшвилл» на своем льду уступил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:6 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Мэттью Ткачак.
Спорт-Экспресс вчера в 22:47
Общество
«Роскосмос» изготовит еще два «Союза» из-за проблем с кораблями США
Российская газета вчера в 05:59
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
Вести.Ru 11:24
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 04:24
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
КП - Калининград 11:52
Культура
Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»
Lenta.ru вчера в 03:02
Общество
Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября
С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.
Новый вариант вчера в 01:23
Политика
В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.
Известия 15:41
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru вчера в 10:50
Интернет
Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android
WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.
News.ru 02:31
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК 17:36
Транспорт
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Казань
Стоимость проезда по новой трассе составит не более двух с половиной тысяч рублей для легковых автомобилей.
Телеканал 360° 13:15
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Общество
Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 10:58
Общество
Минстрой впервые представил индекс качества городской среды
"В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.
Российская газета 15:36
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00