Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.

с чего всё началось

В ближайшие 3 года пенсии в России вырастут на 18%, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Глава ПФР прогнозирует рост пенсий в России на 18% за три года

Происшествия Садовничий прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова Аспиранта мехмата МГУ и анархиста Азата Мифтахова арестовали в феврале этого года, его обвиняют в нападении на офис «Единой России».

Политика На Украине возбудили уголовное дело против Кличко Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство против мэра Киева Виталия Кличко.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Киберспорт В Dota 2 добавили быстрый поиск игры Valve представила систему быстрого матчмейкинга для Dota 2. Система предназначена для людей, которые хотят как можно быстрее найти игру.

Футбол Фанаты признали Головина лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем» Пресс-служба футбольного клуба «Монако» объявила итоги голосования болельщиков за лучшего игрока матча 1/16 финала Кубка французской лиги с «Марселем».

Баскетбол ЦСКА победил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги Баскетбольный клуб ЦСКА в гостях обыграл петербургский "Зенит" со счетом 87:70 в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Технологии В России впервые запущен облачный сервис распознавания лиц Пресс-служба «Роснано» сообщила о запуске облачного решения для распознавания лиц Ivideon Faces, которое стало первым в России.

Армия и оружие Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.

Общество Сын Александра Ширвиндта прокомментировал сообщения об операции у отца Сын художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта прокомментировал сообщения об операции у отца.

Хоккей «Нэшвилл» проиграл «Калгари», Уотсон набрал 4 очка «Нэшвилл» на своем льду уступил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:6 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Мэттью Ткачак.

Политика Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.

Общество Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.

Общество Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.

Политика В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.

Интернет Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.

Политика Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах» МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.

Транспорт Названа стоимость проезда по трассе Москва — Казань Стоимость проезда по новой трассе составит не более двух с половиной тысяч рублей для легковых автомобилей.

Экономика Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1% Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.

Общество Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.

Общество Минстрой впервые представил индекс качества городской среды "В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.