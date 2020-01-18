Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГлава ПФР рассказал, как увеличатся пенсии за два года

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", как увеличатся пенсии к 2022 году. По его словам, средний размер выплат повысится до 18 тысяч 290 рублей и обгонит прошлогодний показатель на 18,26 процента.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газетавчера в 19:00

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URA.Ruвчера в 21:21

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Российская газетавчера в 19:00
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Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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