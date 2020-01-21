Общество
RT на русскомГлава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
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с чего всё началось
"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он. Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию.Российская газетавчера в 19:00
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Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Шоу-бизнес
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Американская актриса Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о том, что она и Брэд Питт снова вместе.
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Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
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Происшествия
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Происшествия
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска
Гаджеты
Высота процессорной системы охлаждения Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black — 37 мм
Компания Noctua добавила в линейку низкопрофильных процессорных систем охлаждения модель NH-L9a-AM4 chromax.black.
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Технологии
Microsoft начала менять Windows 10
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Происшествия
Российский таксист умер во время поездки и влетел в дом
В Сочи таксист умер во время поездки и врезался в дом. Об этом сообщается в Telegram-канале Hue.
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Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Политика
Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки
Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар.
Футбол
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Очень много смотрели с тренером «Энергетика» нарезок и его индивидуальных действий. Стараюсь играть в том же ключе.
Кино
Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил актера, продюсера и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с 60-летием.
Энергетика
На Украине потребовали установить пошлину на импорт топлива из России
Украинские производители нефтепродуктов "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" обратились в правительство Украины с требованием установить пошлину на дизельное топливо и сжиженный газ из России в размере 8,46%.
Технологии
СМИ узнали об отказе Apple от внедрения шифрования после претензий ФБР
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Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
Здоровье
Медики назвали 8 правил для поддержания здоровья кишечника
Медицинские специалисты определили и перечислили восемь правил, которые помогут сохранить кишечник здоровым.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
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Армия и оружие
Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба вооруженных сил Белоруссии
Лукашенко сообщил, что выбор кандидатур продолжался несколько месяцев.
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«Сочи» объявил о переходе Кокорина
В официальном Twitter-аккаунте "Сочи" было опубликовано сообщение о переходе нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Происшествия
Скончался пассажир вынужденно севшего в Казани самолета
Игры
На Reddit показали 6 секунд геймплея Godfal
На интернет-ресурсе Reddit показали шесть секунд геймплея Godfall из ещё неопубликованного трейлера лутер-слэшера.
Общество
Экс-главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы за взятки
Суд средней ступени Тяньцзиня (КНР) приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвея к 13,5 годам тюремного заключения за взяточничество.
Политика
В Госдуме назвали сроки принятия закона о поправке к Конституции РФ
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Общество
В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта
С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Биатлон
Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.