Общество
RT на русскомГлава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
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с чего всё началось
"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он. Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию.Российская газетавчера в 19:00
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В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
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Происшествия
В Москве обнаружили тело невестки Никиты Хрущева
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Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
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Общество
ВОЗ предупредила о распространении коронавируса за пределами Китая
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Происшествия
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Шоу-бизнес
Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники
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Общество
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Обновлено в 17:46 Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что мировая общественность почти ничего не делает для борьбы с изменением климата, а пресса эту тему замалчивает.
Политика
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Футбол
Головин выйдет в основе «Монако» на матч Кубка Франции
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Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняты обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Поклонники актеров Бреда Питта и Дженнифер Энистон отметили, что чувства между давно бывшими супругами явно потеплели.
Технологии
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Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
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Авто
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Двигатель и трансмиссия «приключенческого» GX стандартные: под капотом 301-сильный (446 Нм крутящего момента) бензиновый V8 объемом 4,6 литра, тяга передается на ведущие колеса с помощью шестиступенчатого «автомата».
Шоу-бизнес
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Происшествия
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Гаджеты
Нет, Radeon RX 5600 XT не заменит на рынке Radeon RX 5700
Наши тесты показали, что с «правильной» версией BIOS такой адаптер примерно на 15% быстрее GTX 1660 Ti, примерно на 8% медленнее RTX 2060 и на 15% медленнее RX 5700.
Общество
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Политика
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Сообщения СМИ о российских "шпионах" в Давосе следует расценивать как журналистскую спекуляцию и очередной вброс, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
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Политика
Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ
Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Культура
Дмитрию Харатьяну исполнилось 60 лет
Народный артист России Дмитрий Харатьян сегодня празднует 60-летний юбилей.