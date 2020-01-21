Общество

RT на русскомRT на русскомГлава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
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с чего всё началось

Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров

"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он. Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию.
Российская газетавчера в 19:00

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РИА Новости00:50

Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров

Российская газетавчера в 19:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
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