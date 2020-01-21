Общество
РИА НовостиГлава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Дроздов уточнил, что в этом году выход на пенсию отложится у 800 тысяч человек. "Но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", — подчеркнул он. Тем не менее, по словам главы ПФР, число людей, которые досрочно выйдут на пенсии, будет расти.
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с чего всё началось
"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он. Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию.Российская газетавчера в 19:00
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