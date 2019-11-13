Экономика
REGNUMГлава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
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Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Российская газетавчера в 09:47
Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Serviceвчера в 07:59
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске
Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы, открытой в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
ТК Звезда вчера в 23:28
Общество
Минобороны подало многомиллиардный иск к «Туполеву»
Министерство обороны России подало иск к ПАО "Туполев" на 4,6 млрд рублей, информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы.
Накануне.Ru 04:29
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Здоровье
Ветеринары сообщили о резком увеличении числа толстых кошек и собак
Ветеринары из Британии заявили о резком увеличении домашних животных, страдающих от ожирения.
ФедералПресс 05:19
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Гаджеты
Владельцы Android-смартфонов пожаловались на обновленный WhatsApp
В отзывах Google Play плюс ко всему пожаловался один из владельцев смартфона Redmi Note 5 Pro от Xiaomi на то, что работа в фоновом режиме стала снижаться с 74 до 19% после обновления WhatsApp.
VSE42.RU 00:43
Экономика
Крупнейшие российские банки снизили ставки по ипотеке
После снижения Центробанком ключевой ставки до 6,5 процента годовых 17 из 20 крупнейших российских банков по величине ипотечного портфеля смягчили условия жилищного кредитования.
Lenta.ru 04:18
Общество
Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»
12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Известия вчера в 20:40
Политика
Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать более двух раз
Депутаты Госдумы внесли поправку к законопроекту о совершенствовании практики для студентов, которая позволит продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) более двух раз.
РИА Новости 05:10
Общество
Арестован глава оборонного НИИ электронных приборов в Новосибирске
Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал управляющего директора Новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (АО «НИИЭП»), (входит в «Техмаш») Амира Алямова.
Взгляд.ру 05:41
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Технологии
Создан онлайн-сервис для диагностики степени изношенности тела
Фолловеры могут пройти диагностику степени изношенности тела и узнать свой биологический возраст.
Актуальные Новости 02:14
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
ТАСС вчера в 10:04
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Политика
В Киеве рассчитывают на мир в Донбассе после «нормандского» саммита
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что на встрече лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) могут быть решены вопросы по установлению мира в Донбассе.
РИА Новости 04:10
Здоровье
Названы симптомы рака мозга, которые путают со старением
В ходе исследования стало ясно, что пациенты, страдающие раком мозга, на начальных стадиях данного заболевания испытывали некоторые симптомы, при этом не придавали им значения.
Дни24 вчера в 04:36
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Российская газета 03:53
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о продаже сельхозземель
Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Авто
Toyota Camry получила полный привод RAV4
Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.
Автоновости дня вчера в 07:46
Происшествия
Бойца ММА Сосновского заподозрили в похищении человека
Известия вчера в 13:22
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла в овертайме команде WHL
Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) в овертайме уступила сборной Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче серии против команд юниорских канадских лиг.
РИА Новости вчера в 23:38
Игры
Rockstar публично извинилась за проблемы Red Dead Redemption 2 на PC
Rockstar публично извинилась за проблемы Red Dead Redemption 2 на РС, которые, по словам разработчиков, всё ещё затрагивают игроков, но теперь лишь малую часть общей аудитории.
Игромания.ру вчера в 13:04
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Технологии
Блогеры и стримеры смогут заработать в «Одноклассниках»
Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков.
Sostav.ru 02:35
Происшествия
СК засекретил уголовное дело Ивана Голунова
Ранее следствие заявляло, что засекречены только материалы проверки в отношении уволенных полицейских.
Говорит Москва 11 ноября в 06:09
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00