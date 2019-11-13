Отвечая на первый вопрос, Антон Дроздов пояснил, что эффект для бюджета вследствие "неиндексации" составит в 2020 году 368 млрд рублей. Пока в планах возвращать индексацию нет. Глава ПФР при этом подчеркнул, что пенсионеры не проигрывают от решения.

с чего всё началось

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

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