Экономика
REGNUMГлава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
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с чего всё началось
Отвечая на первый вопрос, Антон Дроздов пояснил, что эффект для бюджета вследствие "неиндексации" составит в 2020 году 368 млрд рублей. Пока в планах возвращать индексацию нет. Глава ПФР при этом подчеркнул, что пенсионеры не проигрывают от решения.Российская газета13 ноября в 09:47
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Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Service13 ноября в 07:59
Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Российская газета13 ноября в 09:47
Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров
Парламентская газета13 ноября в 07:25
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