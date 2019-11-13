Экономика

REGNUMREGNUMГлава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
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с чего всё началось

Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год. Глава фонда Антон Дроздов в ходе обсуждения изменений ответил на вопросы депутатов о том, планируют ли повышать пенсии работающим пенсионерам.
Российская газета13 ноября в 09:47

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Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Российская газета13 ноября в 09:47

Работающим пенсионерам опять отказали в индексации выплат

Московский Комсомолецвчера в 13:30

В ПФР объяснили, почему не индексируют выплаты работающим пенсионерам

URA.Ruвчера в 04:56

Выгодное отличие работающего пенсионера от неработающего назвал глава ПФР

Primpress.ru05:30

Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Service13 ноября в 07:59

Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров

Парламентская газета13 ноября в 07:25

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

REGNUM13 ноября в 07:17
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Гаджеты

Личные данные владельцев смартфонов на Android оказались под угрозой

Обнаруженная уязвимость дает возможность злоумышленнику запускать доверенные приложения, что делает устройства уязвимыми к широкому спектру угроз, включая утечку защищенных данных, взлом устройства и разблокировку загрузчика.
Москва 24 12:34
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Акции протеста возобновились в Тбилиси

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Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве

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Футбол

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В Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос" завершилась первая практика предпоследнего в нынешнем сезоне этапа "Формулы-1" Гран-при Бразилии.
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