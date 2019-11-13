Экономика
REGNUMГлава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
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с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год. Глава фонда Антон Дроздов в ходе обсуждения изменений ответил на вопросы депутатов о том, планируют ли повышать пенсии работающим пенсионерам.Российская газета13 ноября в 09:47
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Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Российская газета13 ноября в 09:47
Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Service13 ноября в 07:59
Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров
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