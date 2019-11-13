Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год. Глава фонда Антон Дроздов в ходе обсуждения изменений ответил на вопросы депутатов о том, планируют ли повышать пенсии работающим пенсионерам.

с чего всё началось

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

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