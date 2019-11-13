Антон Дроздов ответил, что эффект для бюджета составит в 2020 году 368 млрд рублей. Он согласился, что некоторые пенсионеры бросают работу, чтобы получать пенсию, но эти цифры не критичны. Основная масса таких граждан продолжает работать.

с чего всё началось

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

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