Экономика
REGNUMГлава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
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с чего всё началось
Правительство не собирается повышать пенсии работающим пенсионерам, но при уходе с работы их пенсионные выплаты увеличатся сразу на все индексации, сказал глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов в ходе обсуждения в Госдуме изменений в бюджет ПФР на 2019 год в первом чтении.Парламентская газета07:25
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Общество
«ВКонтакте» даст возможность ставить дизлайки
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получат возможности ставить негативные оценки (дизлайки) чужим комментариям, объявили на проходящей в Москве конференции VK Content Day, передает корреспондент РБК.
Политика
Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии
Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии.
Политика
Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
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Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram ответила на выпад со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова.
Авто
АвтоВАЗ озвучил ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ сообщил о новых модификациях и ценниках на машины из клана LADA Vesta.
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Острый перец и два яичка: голодающая Волочкова шокировала откровением
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Политика
Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что украинский националист Игорь Мазур, задержанный в Польше по запросу РФ, вернулся на Украину.
Экономика
Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития
Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.
Футбол
Стало известно, матчи каких сборных бесплатно покажут по ТВ
Например, главный матч года для сборной России против Бельгии покажут Первый канал и «Матч Премьер».
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В «Артеке» во сне умерла девочка
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Эксперты: как побыстрее заснуть, если не спится
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Шоу-бизнес
Садальский вспомнил о пытках доцента Соколова
Ранее историк избивал студентов на открытой лекции в СПБГУ, а 11 лет назад он истязал другую студентку.
Музыка
Шнуров допустил появление нового солиста в группе «Ленинград»
Энергетика
Украинский «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
В сообщении компании указано, что это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.
Общество
СПЧ рассмотрит соразмерность обвинений участников беспорядков в Москве
Политика
Трамп обсудит с Эрдоганом ситуацию с С-400 и F-35
Президент США Дональд Трамп обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35.
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.
Кино
Новые «Ангелы Чарли» разочаровали кинокритиков
Политика
В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина с Зеленским
Как сообщало ИА REGNUM, провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане предложил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев По его словам, украинский лидер уже согласился на встречу на «нейтральной площадке».
Армия и оружие
В концерне «Калашников» рассказали о достоинствах автомата АК-308
Новейший российский автомат АК-308 был разработан для поставок за рубеж, однако он может заинтересовать и отечественных заказчиков.
Политика
В Киеве представили три направления по возвращению Крыма
«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Здоровье
2756 жителей региона заболели ОРВИ
С 4 по 10 ноября ОРВИ заболело 2756 жителей Псковской области.
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Общество
Рекордные морозы пришли в США из Сибири
Рекордные морозы зафиксированы во множестве американских штатов из-за массы арктического воздуха, изначально образовавшейся в Сибири, передает CBS News.
Экономика
В России зафиксировано снижение цен на свинину
Самые крупные российские производители свинины начинают снижать стоимость своей продукции.