Экономика
REGNUMГлава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
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Происшествия
В Тюмени возбуждено уголовное дело после смерти курсанта от менингита
После смерти курсанта Тюменского высшего военного инженерного командного училища от менингита возбуждено уголовное дело.
Коммерсантъ 10:12
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг.
Известия вчера в 09:27
Кино
«Доктор Сон» получит продолжение, несмотря на кассовый провал
Кассовый провал «Доктора Сна» стал настоящим шоком для студийных боссов, которые рассчитывали на куда более высокие сборы в свете успеха новых киноадаптаций «Оно» и «Кладбища домашних животных».
Фильм Про 09:30
Экономика
Раскрыты траты российских регионов на нацпроекты
Расходы российских регионов на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 ноября оказались ниже 70 процентов от запланированного уровня.
Lenta.ru 03:55
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Происшествия
Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован
RT на русском 08:51
Происшествия
Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок
Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Политика
В Кремле приняли к сведению идею праздновать окончание стояния на Угре
Предложение губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о признании дня победного окончания стояния на реке Угре — 11 ноября — памятной датой России принято к сведению в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 13 ноября.
Известия 08:49
Авто
Toyota Camry получила полный привод от RAV4
Североамериканское подразделение Toyota впервые представило на местном рынке модификации седанов Camry и Avalon с полным приводом.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым
Газета.Ru 06:54
Экономика
Государственная дума хочет отказаться от плавающего курса рубля
Комитеты Государственной думы предложили отказаться от плавающего курса рубля, сообщает портал The Bell со ссылкой на портал Госдумы.
Sostav.ru 08:45
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
РИА Новости 05:53
Политика
В Киеве представили стратегию по «возвращению» Крыма
Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич назвал три направления работы для начала процедуры «возвращения» региона в состав Украины.
RT на русском 09:29
Здоровье
Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
ToDay News Ufa 10 ноября в 13:31
Происшествия
Уголовное дело возбудили после пропажи 5-летней девочки в Крыму
Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело по факту пропажи 5-летней Дарьи Пилипенко Папа оставил малышку дома одну.
SM News 09:40
Футбол
Валерий Карпин может покинуть ФК «Ростов»
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 07:34
Политика
Протестующие украинские аграрии принесли к зданию Рады свинью в гробу
Rambler News Service 06:15
Армия и оружие
На Параде Победы могут показать новую огнеметную систему ТОС-2
На Параде Победы в 2020 году планируется представить новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2.
Красная весна 01:06
Космос
США определили место поиска жизни на Марсе
Американские астробиологи обнаружили в кратере Йезеро на Марсе большие залежи осадочных пород, в которых могут скрываться микроскопические следы древней жизни.
News.ru 06:17
Общество
Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд
Российская газета 04:48
Общество
Банк «Восточный» подал новый иск к Baring Vostok и Майклу Калви
Арбитражный суд Амурской области зарегистрировал иск банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера фонда Майкла Калви.
РИА Новости 10:06
Происшествия
В Польше обнаружены тела двух граждан Украины в морозильной камере
Районная прокуратура в Раве Мазовецкой (Польша) сообщила о смерти двух граждан Украины, чьи тела были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в Садковице в Лодзинском воеводстве.
ИА Новороссия вчера в 11:55
Политика
В Госдуме поддержали поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками, после принятия которого под закон могут попасть физические лица.
Газета.Ru 07:27
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости вчера в 23:07
Общество
Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Общество
ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах
Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.
РБК 05:29