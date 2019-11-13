Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Происшествия В Тюмени возбуждено уголовное дело после смерти курсанта от менингита После смерти курсанта Тюменского высшего военного инженерного командного училища от менингита возбуждено уголовное дело.

Политика В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.

Политика Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.

Общество «Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом «Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг.

Кино «Доктор Сон» получит продолжение, несмотря на кассовый провал Кассовый провал «Доктора Сна» стал настоящим шоком для студийных боссов, которые рассчитывали на куда более высокие сборы в свете успеха новых киноадаптаций «Оно» и «Кладбища домашних животных».

Экономика Раскрыты траты российских регионов на нацпроекты Расходы российских регионов на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 ноября оказались ниже 70 процентов от запланированного уровня.

Общество Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.

Происшествия Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".

Политика В Кремле приняли к сведению идею праздновать окончание стояния на Угре Предложение губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о признании дня победного окончания стояния на реке Угре — 11 ноября — памятной датой России принято к сведению в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 13 ноября.

Авто Toyota Camry получила полный привод от RAV4 Североамериканское подразделение Toyota впервые представило на местном рынке модификации седанов Camry и Avalon с полным приводом.

Экономика Государственная дума хочет отказаться от плавающего курса рубля Комитеты Государственной думы предложили отказаться от плавающего курса рубля, сообщает портал The Bell со ссылкой на портал Госдумы.

Происшествия Задержан начальник ростовского главка ФСИН Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.

Политика В Киеве представили стратегию по «возвращению» Крыма Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич назвал три направления работы для начала процедуры «возвращения» региона в состав Украины.

Происшествия Уголовное дело возбудили после пропажи 5-летней девочки в Крыму Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело по факту пропажи 5-летней Дарьи Пилипенко Папа оставил малышку дома одну.

Армия и оружие На Параде Победы могут показать новую огнеметную систему ТОС-2 На Параде Победы в 2020 году планируется представить новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2.

Космос США определили место поиска жизни на Марсе Американские астробиологи обнаружили в кратере Йезеро на Марсе большие залежи осадочных пород, в которых могут скрываться микроскопические следы древней жизни.

Общество Банк «Восточный» подал новый иск к Baring Vostok и Майклу Калви Арбитражный суд Амурской области зарегистрировал иск банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера фонда Майкла Калви.

Происшествия В Польше обнаружены тела двух граждан Украины в морозильной камере Районная прокуратура в Раве Мазовецкой (Польша) сообщила о смерти двух граждан Украины, чьи тела были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в Садковице в Лодзинском воеводстве.

Политика В Госдуме поддержали поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками, после принятия которого под закон могут попасть физические лица.

Хоккей Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса» Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.

Общество Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.