Экономика

REGNUMREGNUMГлава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
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с чего всё началось

Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров

Правительство не собирается повышать пенсии работающим пенсионерам, но при уходе с работы их пенсионные выплаты увеличатся сразу на все индексации, сказал глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов в ходе обсуждения в Госдуме изменений в бюджет ПФР на 2019 год в первом чтении.
Парламентская газета07:25

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ПФР назвал средний размер пенсии в России

URA.Ru19:10

Назван средний размер пенсии в России

Lenta.ru10:10

Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Российская газета09:47

Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров

Парламентская газета07:25

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

REGNUM07:17

Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Service07:59

Работающих пенсионеров обделили

Каспий.Инфовчера в 23:00
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Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

Российская газета 20:23
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платежными картами

В России выросло число случаев мошенничества с платежными картами.
Piter.tv 01:33
Шоу-бизнес

Волочкова сидит на экстремальной диете и тает на глазах

Балерина, которая никогда не отличалась полнотой, вдруг начала таять на глазах – на достигнутом Анастасия Волочкова останавливаться не хочет.
Gazeta.SPb 19:31
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.
РБК 16:56
Космос

Астронавты на МКС приступят 15 ноября к ремонту магнитного альфа-спектрометра

В свою очередь Джон Маларски, эксперт по подготовке к работе в открытом космосе, отметил, что в ходе первого выхода в космос астронавтам придется снять защитный чехол спектрометра, закрепленный с помощью шурупов, а затем отбросить его от МКС.
ТАСС вчера в 15:22
Общество

На Украине освободили организатора «убийства» Бабченко

Киевский апелляционный суд освободил из тюрьмы бизнесмена Бориса Германа, которого осудили за якобы организованное им покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко.
Rambler News Service 13:19
Происшествия

Нелегальный цех по переработке трепанга создали в Корсакове два иностранца

Двух иностранцев, занимающихся производством, переработкой и хранением дальневосточного трепанга задержали в Корсакове 12 ноября сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
АСТВ 19:31
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Происшествия

Убийца аспирантки Соколов дал признательные показания

«Сегодня Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя по 51 статье Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого», - цитирует в ленте новостей «ТАСС» адвоката обвиняемого Александра Почуева.
Свободная Пресса 18:05
Общество

Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях

Новый аэропорт Челябинска решено было назвать в честь ученого Игоря Курчатова. Фото готового к открытию аэропорта появилось в сети.
Газета.Ru 03:01
Здоровье

Диабет-аптека «ГУБЕРНСКАЯ» приглашает костромичей на полезную акцию

В Костроме 14 ноября пройдет полезная акция на базе Губернской аптеки «Диабет», узнал KOSTROMA.TODAY.
Kostroma.Today вчера в 07:40
Здоровье

Аптеки ЕАО задержали выдачу лекарств по 6 тысячам льготным рецептам

Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители региона и рассказали, что не смогли получить необходимые им лекарства по рецептам, которые находятся на отложенном обслуживании.
REGNUM 17:59
Наука

Физическая активность может предотвратить деменцию

Pravda.Ru 03:27
Общество

Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Известия 19:01
Политика

Трамп и Эрдоган начали «решение вопроса» с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашинттоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
РИА Новости 18:47
Общество

ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом.
РИА Новости 19:03
Игры

Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета 15:25
Кино

В фильмах Marvel появятся три новых супергероя

В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс вчера в 00:39
Экономика

Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года

Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
ТАСС 07:12
Политика

Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли на Украине

Верховная рада приняла в первом чтении «основной» законопроект об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения, разработанный профильным комитетом парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:32
Политика

Коломойский призвал Украину восстанавливать отношения с Россией

По словам бизнесмена, американцы хотят, чтобы Украина вела войну против РФ до последнего человека.
News.ru 06:34
Политика

Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
Известия 14:54
Экономика

Эксперт назвал самую крупную долгосрочную угрозу для экономики США

По словам эксперта, самую крупную долгосрочную угрозу для экономики США представляет не повышение процентных ставок или различные финансовые эксцессы, а непредсказуемые действия в области торговли и политики.
REGNUM 02:11
Кино

Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
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Происшествия

Пациент выпал из окна краевой клинической больницы в Чите

Из окна краевой клинической больницы в Чите 13 ноября выпал пациент.
Zab.RU 05:24
Происшествия

В «Артеке» найдена мертвой 15-летняя девочка

Представитель крымского управления Следственного комитета Ольга Постнова заявила, что после смерти 15-летней девочки в детском лагере "Артек" возбуждено уголовное дело.
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Авто

Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года

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Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
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Авто

Российский Subaru Forester обновился и подорожал

Subaru Forester для российского рынка слегка обновился к новому модельному году: для кроссовера предлагают диски нового дизайна, а палитра цветов пополнилась темно-серым оттенком Magnetite Gray Metallic.
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Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
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