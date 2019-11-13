Экономика
REGNUMГлава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
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с чего всё началось
Правительство не собирается повышать пенсии работающим пенсионерам, но при уходе с работы их пенсионные выплаты увеличатся сразу на все индексации, сказал глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов в ходе обсуждения в Госдуме изменений в бюджет ПФР на 2019 год в первом чтении.Парламентская газетавчера в 07:25
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Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров
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