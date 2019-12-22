С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.

с чего всё началось

Возобновление трудовой деятельности пенсионером не отменяет проведённую индексацию, добавил Дроздов. Ранее NEWS.ru сообщал, что по прогнозу главы ПФР Антона Дроздова, пенсии в 2020 году могут увеличиться на три процента, к 2022 году — на 18 процентов.

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