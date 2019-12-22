Экономика
News.ruГлава ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Возобновление трудовой деятельности пенсионером не отменяет проведённую индексацию, добавил Дроздов. Ранее NEWS.ru сообщал, что по прогнозу главы ПФР Антона Дроздова, пенсии в 2020 году могут увеличиться на три процента, к 2022 году — на 18 процентов.
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с чего всё началось
С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.Российская газета21 декабря в 19:00
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В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
Российская газета21 декабря в 19:00
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