Общество

REGNUMREGNUMГлава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров

Количество пенсионеров в России по итогам 2019 года уменьшилось примерно на 355 тысяч человек из-за проведенной в РФ пенсионной реформы. Об этом 21 января заявил в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров из-за пенсионный реформы

"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он. Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию.
Российская газетавчера в 19:00

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Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров из-за пенсионный реформы

Российская газетавчера в 19:00

Глава ПФР сообщил, что из-за повышения пенсионного возраста сократилось число пенсионеров

ТАССвчера в 20:21

Из-за повышения пенсионного возраста в 2020 году станет на 800 тысяч пенсионеров меньше

URA.Ruвчера в 20:52

Число пенсионеров в России сократилось после повышения пенсионного возраста

Эхо Москвывчера в 22:16

Глава ПФР рассказал, что число пенсионеров сократилось на 800 тысяч

News.ruвчера в 20:58

Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров

REGNUMвчера в 22:53

Пенсионная реформа не пустила на заслуженный отдых 800 тысяч россиян

ФедералПрессвчера в 21:21
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Футбол

Хет-трик Игбуна помог «Динамо» разгромить «Заглембе»

РИА Новости вчера в 11:05
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ru вчера в 19:52
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли иностранцы

Граждане Узбекистана, по предварительным данным, погибли в результате пожара в частном жилом доме в Асиновском районе Томской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
РБК вчера в 23:27
Энергетика

Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии

РИА Новости вчера в 14:10
Политика

Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму

Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
Газета.Ru вчера в 08:39
Здоровье

В Китае из-за нового коронавируса умер четвертый человек

Четвертый человек умер от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, в китайском Ухане, сообщает Reuters со ссылкой на представителей органов здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 19:30
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «МЮ» и остался лидером АПЛ

Газета.Ru вчера в 13:23
Теннис

Шарапова проиграла в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.
Известия вчера в 22:56
Армия и оружие

В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу.
РБК вчера в 17:22
Экономика

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Газета.Ru вчера в 11:50
Кино

Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России

ToDay News Ufa вчера в 08:17
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
РБК вчера в 20:14
Футбол

ФК «Рига» пока не комментирует назначение Кононова

В клубе пока никак не комментируют информацию о возможном назначении Кононова на должность тренера команды.
Sport.ru 18 января в 04:59
Наука

Российские ученые разработали алгоритм измерения массы нейтрино

Взгляд.ру вчера в 06:59
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
РИА Новости вчера в 11:01
Футбол

«Реал» объявил о трансфере 18-летнего бразильца Рейньера

Чемпионат вчера в 11:32
Политика

Польша против СССР: историк рассказал, что Сталин знал о желании Варшавы выступать на стороне Третьего Рейха

Эксперт РВИО напомнил о документах, переданных Иосифу Сталину в преддверии войны, в которых было указано, что оборонительная стратегия Польши выстраивается не против Третьего Рейха, а против СССР.
ТК Звезда вчера в 17:30
Общество

Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Известия вчера в 17:28
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости вчера в 20:36
ЖКХ

В Башкирии повысили плату за капремонт

Сообщается, что с 1 января 2020 года минимальный размер взноса на капремонт для многоквартирных домов до 6 этажей включительно установлен в размере 6,9 рубля за квадратный метр, а для домов выше 6 этажей – 7,5 рубля за квадратный метр.
Горобзор.ру вчера в 08:21
Политика

Кадыров ответил на заявления о новом назначении

Lenta.ru вчера в 08:36
Политика

В Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»

Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".
РИА Новости вчера в 17:04
Политика

В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа

Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Ведомости вчера в 16:25
Авто

Tesla проверят из-за жалоб на проблемы с набором скорости

Национальная администрация дорожной безопасности США проверит Tesla в связи с заявлениями о том, что машины компании могут без участия водителя набирать скорость.
iReactor 17 января в 22:05
Общество

Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Вести.Ru вчера в 04:35
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области выросла, но эпидемии нет

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 13 по 19 января было зафиксировано 12,2 тыс. случаев (неделей раньше - 9 тыс.), что ниже расчетного эпидемического порога на 9%.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 23:40
Культура

BTS впервые выступят с «Black Swan» на американском шоу

BTS уже давно стали любимыми гостями на различных американских телевизионных шоу.
Popcake 18 января в 06:00
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости вчера в 10:13
Происшествия

Экс-мэра Липецка обвинили в превышении должностных полномочий

Следователи предъявили бывшему мэру Липецка, а ныне - возглавляющему Тербунский район области Сергею Иванову обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму в более 3 миллионов рублей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости вчера в 09:05
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
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