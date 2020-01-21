"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он. Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию.

с чего всё началось

Количество пенсионеров в России по итогам 2019 года уменьшилось примерно на 355 тысяч человек из-за проведенной в РФ пенсионной реформы. Об этом 21 января заявил в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

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