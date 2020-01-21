Общество
REGNUMГлава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров
Количество пенсионеров в России по итогам 2019 года уменьшилось примерно на 355 тысяч человек из-за проведенной в РФ пенсионной реформы. Об этом 21 января заявил в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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с чего всё началось
"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он. Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию.Российская газетавчера в 19:00
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Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров из-за пенсионный реформы
Российская газетавчера в 19:00
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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