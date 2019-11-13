Правительство не собирается повышать пенсии работающим пенсионерам, но при уходе с работы их пенсионные выплаты увеличатся сразу на все индексации, сказал глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов в ходе обсуждения в Госдуме изменений в бюджет ПФР на 2019 год в первом чтении.

с чего всё началось

Антон Дроздов ответил, что эффект для бюджета составит в 2020 году 368 млрд рублей. Он согласился, что некоторые пенсионеры бросают работу, чтобы получать пенсию, но эти цифры не критичны. Основная масса таких граждан продолжает работать.

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