Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаГлава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров

Антон Дроздов ответил, что эффект для бюджета составит в 2020 году 368 млрд рублей. Он согласился, что некоторые пенсионеры бросают работу, чтобы получать пенсию, но эти цифры не критичны. Основная масса таких граждан продолжает работать.
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с чего всё началось

Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров

Правительство не собирается повышать пенсии работающим пенсионерам, но при уходе с работы их пенсионные выплаты увеличатся сразу на все индексации, сказал глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов в ходе обсуждения в Госдуме изменений в бюджет ПФР на 2019 год в первом чтении.
Парламентская газета07:25

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В ПФР рассказали об эффекте неиндексации пенсий работающим пенсионерам

Piter.tv11:15

Назван средний размер пенсии в России

Lenta.ru10:10

Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Service07:59

Глава ПФР признал: пенсионная реформа не принесла экономии

Новый День08:05

Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров

Парламентская газета07:25

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

REGNUM07:17

Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Российская газета09:47
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 18:11, Ашберн
Происшествия

В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов

Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 17:01
Политика

Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поручили министрам разработать меры по урегулированию вопроса о закупках Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Lenta.ru 17:11
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания

ТАСС 15:50
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС 16:10
Политика

Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии

России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 17:07
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Происшествия

Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс 14:15
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Происшествия

Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве

REGNUM 15:22
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Теннис

Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю на итоговом турнире ATP

Даниил Медведев и Рафаэль Надаль встречались дважды, оба раза в этом году, матчи выиграл испанский спортсмен.
Говорит Москва 12:30
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Известный как «руки-базуки» россиянин Кирилл Терешин удалил все синтетические вещества из своих бицепсов.
BFM.ru вчера в 09:21
Происшествия

Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
РИА Новости 13:44
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

BFM.ru 05:49
Политика

Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Политика

Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил, что США используют Украину в своих целях, заставляя её граждан воевать.
REGNUM 09:53
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае

Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
ТАСС 10:20
Гаджеты

Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro

Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Футбол

РФС отверг новую форму сборной России от Adidas

Футбольная форма, разработанная компанией Adidas для сборной РФ на последние матчи отборочного цикла Евро-2020, не понравилась Российскому футбольному союзу (РФС).
Инфо24 13:42
Политика

Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что украинский националист Игорь Мазур, задержанный в Польше по запросу РФ, вернулся на Украину.
РИА Новости 17:29
Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича

Клуб североамериканской футбольной лиги MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
РИА Новости 16:57
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Экономика

Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года

Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
ТАСС 07:12
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Политика

Неизвестные захватывают посольство Венесуэлы в Бразилии

Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии.
News.ru 06:23
Политика

Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли на Украине

Верховная рада приняла в первом чтении «основной» законопроект об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения, разработанный профильным комитетом парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:32
Футбол

Тедеско назвал «Спартак» клубом номер один в России

Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре 2019 года.
RT на русском 13:22
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