Общество

РБКРБКГлава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Количество пенсионеров в России по итогам прошлого года уменьшилось примерно на 355 тыс. человек. Как заявил в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.
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с чего всё началось

Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров

"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он. Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию.
Российская газетавчера в 19:00

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Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров

Российская газетавчера в 19:00

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров

РИА Новости00:50

Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

RT на русском00:48

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

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Из-за повышения пенсионного возраста в России сократилось число пенсионеров

Эхо Москвы00:31

Глава ПФР сообщил, что из-за повышения пенсионного возраста сократилось число пенсионеров

ТАССвчера в 20:21

ПФР сэкономит деньги на сокращении числа пенсионеров

URA.Ru02:21
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:52, Ашберн
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ToDay News Ufa вчера в 23:30
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Происшествия

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В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Газета.Ru 02:34
Футбол

Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин продолжит карьеру в "Сочи" на правах аренды, сообщается в официальном аккаунте черноморского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 02:39
Общество

Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев

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РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

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Актриса Наталья Бочкарева («Счастливы вместе») прокомментировала решение суда, который назначил ей штраф в 30 тысяч рублей по делу о хранении кокаина.
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Михаила Мишустина просят упразднить Пенсионный фонд и поменять систему

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Родителей убитой девочки проверяют по сигналу анонима

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США и Китай начали переговоры по второй части торгового соглашения

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Empire назвал список лучших фильмов XXI века

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Футбол

В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд

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Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

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