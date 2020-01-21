Общество
РБКГлава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Количество пенсионеров в России по итогам прошлого года уменьшилось примерно на 355 тыс. человек. Как заявил в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.
Читать в источнике
Оценить1727
с чего всё началось
"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он. Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию.Российская газетавчера в 19:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:52, Ашберн
Футбол
РПЛ не вошла в топ-20 сильнейших лиг мира в 2019 году
На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
Интернет
Яндекс.Маркет разрешил платить в магазинах в обход кассы и очередей
Как отмечают разработчики, сервис Scan2Go избавляет покупателей от очередей в магазинах, а ритейлерам даёт возможность повысить пропускную способность торговых точек.
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 года тюрьмы
Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 года тюремного заключения по делу о взяточничестве.
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Гаджеты
Названы цены на серию Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip
Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Политика
Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Шоу-бизнес
Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой
Малыш появился на свет 18 января. 31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин стали родителями.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Происшествия
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Футбол
Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин продолжит карьеру в "Сочи" на правах аренды, сообщается в официальном аккаунте черноморского футбольного клуба в Twitter.
Общество
Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев
Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
Кино
Культовые анимационные фильмы студии Ghibli станут доступны на Netflix
В число анимационных фильмов, которые будут демонстрироваться на сервисе с субтитрами на 28 языках, вошли такие хиты Ghibli как «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок Хаула» и др.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Документ опубликован на сайте правовой информации. Автовладельцы смогут закрепить за собой "красивый" номер через сайт госуслуг.
Кино
Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Политика
РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Встреча членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», посвящённая докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, «получила большой резонанс».
Общество
Наталья Бочкарева прокомментировала приговор за хранение кокаина
Актриса Наталья Бочкарева («Счастливы вместе») прокомментировала решение суда, который назначил ей штраф в 30 тысяч рублей по делу о хранении кокаина.
Политика
Михаила Мишустина просят упразднить Пенсионный фонд и поменять систему
«Справедливая Россия» просит главу правительства РФ Михаила Мишустина упразднить Пенсионный фонд России и пересмотреть пенсионную реформу.
Происшествия
Родителей убитой девочки проверяют по сигналу анонима
Экономика
США и Китай начали переговоры по второй части торгового соглашения
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что между Соединенными Штатами и КНР начали переговоры по второй части торговой сделки.
Кино
Empire назвал список лучших фильмов XXI века
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Empire, самые почетные места в рейтинге 100 величайших картин 21 века заняли следующие ленты: «Безумный Макс: Дорога Ярости» Джорджа Миллера с Томом Харди в главной роли.
Политика
Путин внес в Госдуму поправки к Конституции
Президент России Владимир Путин внес документ с поправками к Конституции в Госдуму.
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО
Политика