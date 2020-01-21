с чего всё началось

Количество пенсионеров в России по итогам прошлого года уменьшилось примерно на 355 тыс. человек. Как заявил в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

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