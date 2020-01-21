Общество
РБКГлава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Количество пенсионеров в России по итогам прошлого года уменьшилось примерно на 355 тыс. человек. Как заявил в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.
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с чего всё началось
«В 2020 году отложится выход на пенсию 800 тыс. человек, но это нарастающим итогом, то есть с учётом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», — сказал он.RT на русском00:48
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Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Общество
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Американцы Джек и Харриет Моррисон, прожившие в совместном браке 65 лет, умерли в один день в доме престарелых американского города Сент-Луис (штат Миссури).
Экономика
Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s
Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Общество
На 27-м году жизни умерла артистка театра «Провинция» Марина Рузавина
Марина Рузавина, солистка и педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" скончалась в Пензе 17 января - через день после того, как отпраздновала свое 26-летие.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, который пройдет в Израиле.
Политика
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Сегодня, 21 января, состоится внеочередной Совет Думы, где будут рассмотрены поправки в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.
Общество
В Петербурге побит температурный рекорд 1957 года
«Сегодня, 21 января, уже в 6:00 температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 °С. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 года и составлявший +4,6 °С», — написал Леус на своей странице в Facebook.
Армия и оружие
Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей
Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей, а также модернизировала аэродром, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны России.
Шоу-бизнес
Крутой не «крут» или почему Димаш не считает свои песни искусством
Экономика
Изменен срок подачи НДФЛ-отчетности
Налоговики напоминают, что с нового года действует новый порядок представления отчетности по НДФЛ.
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Происшествия
Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы
Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Теннис
Первая ракетка мира Надаль с победы стартовал на Australian Open
Правда, Australian Open ему покорился лишь однажды – в 2009 году.
Спорт
Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара
Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
Религия
На Урале планируется построить самый большой храм в мире
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Биатлон
Анфиса Резцова жёстко раскритиковала собственную дочь
Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала свою дочь Кристину, которая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
Происшествия
В Новосибирске горит крематорий
В Новосибирске на улице Фрунзе загорелся крематорий. Об этом сообщает "Новосибирск онлайн" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Экономика
В Китае назвали выгоду от заключения первой фазы торговой сделки с США
15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Энергетика
Цены на нефть снижаются во вторник утром
По данным торгов, к семи утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на полпроцента, до 64,88 долларов за баррель.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Игры
Новые особенности Sony PlayStation 5 вскрылись в патенте
Компания Sony Interactive Entertainment получила новый патент, который проливает свет на новые функции игровой приставки следующего поколения PlayStation 5. В частности, игровой контроллер DualShock 5 сможет поддерживать голосовые команды.
Футбол
Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин»
Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.
Экономика
Россия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году
Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций.
Общество
Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян
Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.