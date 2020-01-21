Общество

РБКРБКГлава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Количество пенсионеров в России по итогам прошлого года уменьшилось примерно на 355 тыс. человек. Как заявил в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.
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с чего всё началось

Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров

"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он. Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию.
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