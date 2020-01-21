Общество
РБКГлава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Количество пенсионеров в России по итогам прошлого года уменьшилось примерно на 355 тыс. человек. Как заявил в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.
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с чего всё началось
"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он. Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию.Российская газетавчера в 19:00
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Политика
В Давосе стартует Всемирный экономический форум
Отдельные сессии посвятят военным конфликтам в Сирии и Ливии. Работа форума продлится до пятницы, 24 января, передает телеканал "Россия 24".
Политика
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Владимир Путин выступит с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима.
Происшествия
СК в Якутии начал проверку после нападения стаи собак на школьника
Происшествия
В Марий Эл при столкновении «скорой» с грузовиком погибли врачи
Общество
Поклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала бредом, оскорбляющим и унижающим россиян, слова телеведущей Алены Водонаевой относительно целесообразности выплат материнского капитала.
Политика
Владимир Путин внес 22 поправки в Конституцию
Владимир Путин внес 22 поправки в Конституцию. Эксперты телеграм-канала "Мейстер" обозначили суть изменений в Основном законе страны.
Происшествия
В Ивановской области перевернулся школьный автобус
Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.
Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
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«Сочи» объявил о переходе Кокорина
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Таможня во Владивостоке задержала радиоактивный автомобиль из Японии
Автомобиль японского производства, испускающий радиоактивное излучение, обнаружила на борту прибывшего в Россию из Японии судна владивостокская таможня.
Происшествия
Пожар в детской поликлинике на юго-западе Москвы потушен
Пожарные ликвидировали загорание оргтехники, возникшее в одном из помещений детской поликлиники на юго-западе Москвы.
Игры
На Reddit показали 6 секунд геймплея Godfal
На интернет-ресурсе Reddit показали шесть секунд геймплея Godfall из ещё неопубликованного трейлера лутер-слэшера.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений России и Британии
Отношения между Британией и Россией не наладятся, пока РФ будет угрожать безопасности Королевства и союзникам.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Политика
Великобритания извинилась за «экстремистский» трезубец Украины
Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление, что украинский трезубец включили в пособие для британской полиции по вопросам экстремизма.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами
Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Происшествия
Сын сити-менеджера Чебоксар приговорен к реальному сроку
Сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова Олег приговорен к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима (с учетом прошлого приговора).
Общество
Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
Здоровье
Минздрав создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса
Минздрав России в феврале создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса.
Кино
Вышел трейлер «Секретов Спенсера» с Марком Уолбергом
Netflix опубликовал трейлер детектива «Секреты Спенсера». Главную роль в фильме сыграл Марк Уолберг.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о предстоящей свадьбе. Она озвучила эту новость на вечеринке по случаю своего дня рождения.
Спорт
ФХР примет участие в споре между WADA и РУСАДА
"Федерация хоккея России, являясь частью международной хоккейной семьи, планирует отстаивать интересы России и мирового хоккея в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) в качестве третьей стороны спора между WADA и РУСАДА", - говорится в заявлении пресс-службы ФХР.
Экономика
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Хоккей
«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Космос
Студенты и школьники из США предложили названия для нового марсохода NASA
Американское аэрокосмическое агентство NASA выберет название для марсохода миссии «Марс-2020» из списка, составленного школьниками и студентами.
Происшествия
Появилось видео горящего траулера в Охотском море
«Пятый канал» опубликовал видео пожара на рыболовецком траулере Enigma Astralis в Охотском море. Видео было снято с другого судна.