с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24". Он сообщил, что индексация пенсий составит 6,6%.

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Политика Путин пообещал продолжение индексации пенсий Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.

Политика Путин отказался дотировать Белоруссию Владимир Путин заявил, что создание Союзного государства России и Белоруссии было правильным решением, но в подавляющем большинстве поставленные задачи не реализованы.

Технологии Ночной режим на смартфонах навредил качеству сна Ученые из Манчестерского университета исследовали, как ночной режим на смартфонах, фильтрующий синий цвет экрана, влияет на состояние мышей.

Политика Трамп прокомментировал результаты голосования по импичменту Президент США Дональд Трамп назвал маршем политического самоубийства Демократической партии результаты голосования в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента.

Общество Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.

Общество Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Политика Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.