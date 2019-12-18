с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24". Он сообщил, что индексация пенсий составит 6,6%.

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Политика Путин ответил на вопрос о предполагаемых дочерях Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой, которую СМИ называют его дочерьми.

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Политика Путин назвал самые сложные моменты своего президентства Президент России Владимир Путин заявил, что самыми сложными моментами за годы его президентства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке.

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Политика Палата представителей США поддержала импичмент Трампа Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.

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Политика Путин рассказал, как пополнять население мигрантами Чиновники отбирают одних кандидатов на проживание в стране и отказывают другим. В России нужен аналогичный подход.

Происшествия Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.

Политика Путин напомнил, кто несет ответственность за нынешнюю ситуацию в Ливии Президент России Владимир Путин напомнил, кто несет ответственность за нынешнюю ситуацию в Ливии, отметив, что Москва была против военного вторжения сил международной коалиции в республику.