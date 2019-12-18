Экономика
Газета.RuГлава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24". Он сообщил, что индексация пенсий составит 6,6%.
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Раскрыта личность устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке
По словам источников, стрельбу в центре Москвы открыл Манюров Евгений Фатихович.
Политика
На Украине заявили, что спасут Европу от газового кризиса
Глава "Нафтогаза" отметил, что для подписания нового контракта на транзит голубого топлива нужен месяц.
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Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест нового фигуранта дела Baring Vostok
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 13 января бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Происшествия
Отрезанные женские ноги найдены у кладбища в Нижегородской области
Общество
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья Мужчина, который открыл огонь из автомата Калашникова у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщают источники РБК.
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В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Хоккей
Экс-боец UFC Смоляков ответил на вызов хоккеиста «Ак Барса» Фисенко
Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков в одном из недавних интервью упрекнул хоккеистов и футболистов за праздный образ жизни.
Происшествия
Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой
Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Культура
Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года
Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.
Армия и оружие
Пентагон сообщил о планах оставить военных США в Сирии
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Политика
Владимир Путин уклонился от ответа на вопрос о своих дочерях
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Экономика
Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли
Космос
Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд
В последнем исследовании астрономы сравнивали каталог Военно-морской обсерватории США USNO-B1.0, датируемый 1950-ми годами и содержащий более миллиарда объектов (звезд и галактик), с текущими наборами данных, включая релиз «Pan-STARRS1 DR1», выпущенный три года назад.
Общество
Rambler решил запретить МТС и «Яндексу» использовать слово «Афиша»
Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям», что компания получила претензию от Rambler из-за использования товарного знака «Афиша», но от других комментариев отказался.
Космос
NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Армия и оружие
В России проходят испытания одной из мощнейших пушек в мире
САУ 2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.
Интернет
В сеть утекли личные данные 267 млн пользователей Facebook
Доступ к базе закрыли лишь 19 декабря. Всего в списке содержались данные 267 млн 140 тыс. 436 пользователей социально сети Facebook.
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Опубликованы снимки эксклюзивной версии «Буханки» от УАЗа
Ульяновское предприятие получило Одобрение типа транспортного средства на «Буханку» с новыми опциями, снимки которого появились в Сети.
Происшествия
В Архангельске две девушки убили свою ровесницу
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
"Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - сказал Шинковский вель Сенк журналистам в Варшаве.
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Журнал Science назвал научный прорыв года
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.