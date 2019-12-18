Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24". Он сообщил, что индексация пенсий составит 6,6%.
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В Совфеде объяснили слова главы ПФР о росте пенсий

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Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении

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Глава ПФР пообещал россиянам рост пенсий

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ПФР прогнозирует, что рост пенсий в 2020 году составит около 3%

ТАСС18 декабря в 09:39
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
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Отрезанные женские ноги найдены у кладбища в Нижегородской области

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В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией

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Московский Комсомолец 11:54
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В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
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Владимир Путин уклонился от ответа на вопрос о своих дочерях

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Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

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В России проходят испытания одной из мощнейших пушек в мире

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Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
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