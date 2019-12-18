Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24". Он сообщил, что индексация пенсий составит 6,6%.

Религия Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Происшествия Суд отправил под домашний арест нового фигуранта дела Baring Vostok Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 13 января бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья Мужчина, который открыл огонь из автомата Калашникова у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщают источники РБК.

Политика В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.

Культура Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.

Космос Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд В последнем исследовании астрономы сравнивали каталог Военно-морской обсерватории США USNO-B1.0, датируемый 1950-ми годами и содержащий более миллиарда объектов (звезд и галактик), с текущими наборами данных, включая релиз «Pan-STARRS1 DR1», выпущенный три года назад.

Космос NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.

Интернет В сеть утекли личные данные 267 млн пользователей Facebook Доступ к базе закрыли лишь 19 декабря. Всего в списке содержались данные 267 млн 140 тыс. 436 пользователей социально сети Facebook.

Политика В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне "Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - сказал Шинковский вель Сенк журналистам в Варшаве.

Общество В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.