с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24". Он сообщил, что индексация пенсий составит 6,6%.

Общество Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Биатлон Логинов высказался о провальном мужском спринте Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.

Политика Путин пообещал продолжение индексации пенсий Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.

Экономика «Роснефть» сменила несколько вице-президентов Из-за истечения трудового контракта и выхода на пенсию бывший вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин переходит на другую работу в компании, он будет курировать работу ветеранских организаций.

Футбол Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.

Происшествия Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна "Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.

Общество Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.

Общество Путин объявил о росте зарплат россиян По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Политика Палата представителей США поддержала импичмент Трампа Палата представителей конгресса США по итогам голосования утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Теннис Шарапова выиграла выставочный турнир в Абу-Даби Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова стала победительницей выставочного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах.

Политика Путин обосновал присвоение Кадыровым звания Героя России Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил присвоение Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Героя России.

Общество Путин пообещал достроить дорогу «Европа – Западный Китай» Международный транспортный маршрут "Европа – Западный Китай" наилучшим образом отразится на межгосударственном сотрудничестве, Россия обязательно достроит свой участок этого коридора, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.