Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24". Он сообщил, что индексация пенсий составит 6,6%.
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с чего всё началось
Реальный рост пенсионных выплат в Российской Федерации в 2020 году составит порядка 3%. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24
» рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
Московский Комсомолец01:43

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ПФР прогнозирует, что рост пенсий в 2020 году составит около 3%

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Ветеран «Вымпела» связал нападение на приемную ФСБ с праздником органов безопасности

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Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru 10:31
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Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
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Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
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"Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.
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В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

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Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
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Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

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