Экономика
Газета.RuГлава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24". Он сообщил, что индексация пенсий составит 6,6%.
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Происшествия
«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд
Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Футбол
Криштиану Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
Политика
Пушков: Германия не решится на контрмеры в ответ на санкции США
Пушков считает, что США не ввели санкции против Турции в связи с покупкой российских зенитно-ракетных систем С-400 из-за понимания, что президент республики Реджеп Эрдоган может предпринять ответные шаги.
Экономика
В «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки
Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов.
Происшествия
СК закрыл дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет России закрыл дело о крушении самолета Ту-154 Минобороны России, которое произошло утром 25 декабря 2016 года, рассказал «РИА Новости» представитель потерпевших Игорь Трунов.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые снялись с сыном для журнала
Вместе с годовалым сыном Мишей, которого родители называют Майклом, звёздная пара снялась для известного журнала.
Политика
Путин назвал автора украинской идентичности
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Кино
Фото: Себастиан Стэн в новом костюме Баки Барнса в сериале «Сокол и Зимний солдат»
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Происшествия
Почти килограмм наркотиков изъяли у молодой женщины на Сахалине
Из незаконного оборота изъято 993 грамма запрещенного вещества.
Политика
Переговоры РФ и Украины по газу продолжатся в Минске в пятницу
Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в Минске в пятницу 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».
Игры
Capcom официально убрала Denuvo из ремейка Resident Evil 2
Хакеры нашли способ обойти Denuvo практически сразу же после релиза ремейка, но Capcom не любит удалять DRM-защиту из своих игр даже после их взлома.
Армия и оружие
Польша решила отказаться от F-35 в пользу МиГ-29
В Польше решили остаться с МиГ-29 вместо F-35.
Гаджеты
Опубликованы рендеры Huawei P40 и P40 Pro
Известный инсайдер OnLeaks опубликовал первые рендеры грядущего флагмана Huawei P40 и P40 Pro.
Шоу-бизнес
Пригожин сравнил запевшую сестру Жанны Фриске с жуликами из 90-х
Российский продюсер Иосиф Пригожин с осуждением высказался о запевшей сестре Жанны Фриске Наталье.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Наука
Эра роботов: как технологии замещают человека
Полноценные роботы, полностью или частично имитирующие человека, начали появляться в век электроники.
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Общество
Агрегаторы одобрили законопроект о такси в РФ
Представители онлайн-сервисов заказа такси в России одобряют внесенный на рассмотрение в Госдума законопроект о такси.
Кино
Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»
Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
Политика
Большая пресс-конференция Путина продлилась 4 часа 18 минут
Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина 19 декабря 2019 года длилась 4 часа 18 минут.
Финансы
Рост гривны. Очередное разорение украинцев
Причиной падения доллара по отношению к гривне, как много раз уже писало издание Украина.ру, является выкуп нерезидентами облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) ввиду очень привлекательных процентных ставок по бумагам.
Авто
В гараже нашли 30-летнюю «Волгу» почти без пробега
Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Футбол
Селюк: «Слышал выступление Аршавина. Я вообще лысый, но у меня начали волосы пробиваться»
Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
Финансы
Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.