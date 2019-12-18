Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24". Он сообщил, что индексация пенсий составит 6,6%.

Происшествия СК закрыл дело о крушении Ту-154 в Сочи Следственный комитет России закрыл дело о крушении самолета Ту-154 Минобороны России, которое произошло утром 25 декабря 2016 года, рассказал «РИА Новости» представитель потерпевших Игорь Трунов.

Политика Путин назвал автора украинской идентичности Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.

Игры Capcom официально убрала Denuvo из ремейка Resident Evil 2 Хакеры нашли способ обойти Denuvo практически сразу же после релиза ремейка, но Capcom не любит удалять DRM-защиту из своих игр даже после их взлома.

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Финансы Рост гривны. Очередное разорение украинцев Причиной падения доллара по отношению к гривне, как много раз уже писало издание Украина.ру, является выкуп нерезидентами облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) ввиду очень привлекательных процентных ставок по бумагам.

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