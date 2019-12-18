Экономика
Газета.RuГлава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24". Он сообщил, что индексация пенсий составит 6,6%.
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с чего всё началось
Реальный рост пенсионных выплат в Российской Федерации в 2020 году составит порядка 3%. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.Московский Комсомолец01:43
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