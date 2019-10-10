Экономика
ИзвестияГлава ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Размер страховой пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров прогнозируется в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. По его словам, размер этих пенсий в 2022 году вырастет до 18,3 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить291
с чего всё началось
Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.ТАСС10 октября в 02:15
Подробнее о событии
Показать все источники
ПФР прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. рублей в 2020 году
Будущее России. Национальные проекты10 октября в 02:58
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 22:42, Ашберн
Происшествия
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РИА Новости 21:43
Политика
Песков: в Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни
Вопрос возвращения смертной казни в России не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Вести.Ru 08:33
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM 14:02
Происшествия
Панамское грузовое судно затонуло в Токийском заливе из-за тайфуна
Грузовое судно под флагом Панамы, пришвартованное в порту в Токийском заливе, затонуло в результате тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию.
ТАСС 21:17
Армия и оружие
Курды объявили о 75 убитых турецких военнослужащих и 7 подбитых танках
Коммерсантъ 20:40
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Космос
Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата
Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.
Народные новости 15:38
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Энергетика
В «Газпроме» рассказали о заполнении газопровода «Сила Сибири»
РИА Новости вчера в 12:23
Происшествия
Иранский танкер подорвали двумя ракетами в Красном море
Два взрыва произошли на иранском нефтяном танкере в Красном море. По одной из версий, судно расстреляли ракетами.
Труд вчера в 05:15
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
RT на русском 21:11
Политика
Ленин Морено ввел комендантский час в Эквадоре
В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны.
Вести.Ru 17:37
Кино
Marvel планирует снять женское супергеройское кино
По заявлению Ларсон, очень «много женщин из актёрского состава студии» выразили такую инициативу.
Говорит Москва 10 октября в 03:24
Кино
Том Харди намекнул на появление Человека-паука в «Веноме 2»
Телепрограмма 02:44
Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал в субботу ряд мер, направленных на защиту животных, среди которых запрет на продажу и изготовление меховых изделий, а также на использование животных в цирках, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте губернатора.
РИА Новости 16:37
Политика
Глава МИД Украины заявил о напряженности в отношениях с ФРГ и Францией
По его данным, президент Соединенных Штатов оказывал давление на украинского лидера во время июльского телефонного разговора, Трамп якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.
Известия 09:35
Музыка
Группа «Кино» выступит спустя 30 лет
Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 04:04
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Life.ru 01:32
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Известия 16:29
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС 00:36
Происшествия
Десять человек пострадали в аварии с автобусом в Уфе
Столкнулись автомобиль ВАЗ-2109 и автобус ПАЗ, который двигался по маршруту 249.
iReactor 17:33
Шоу-бизнес
Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова
В июне 2018 года певица обратилась в Никулинский районный суд с иском к Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».
Известия вчера в 12:15
Автоспорт
Формула 1. Феттель завоевал поул Гран-при Японии, Квят – 14-й
На автодроме "Сузука" состоялась квалификационная гонка Гран-при Японии в классе автогонок "Формула 1". Победителем заезда стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель.
Вести.Ru 22:36
Хоккей
«Торонто» обыграл «Детройт», Михеев забил гол
Sportbox.RU 21:49
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 05:06
Здоровье
Пять ошибок, которые мешают избавиться от кашля
Если ОРВИ проходит в течение пяти-семи дней, то кашель может держаться еще очень долго.
MedikForum.ru 11:20
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 15:59
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Общество
На Урале обнаружили поляну с магическими яйцами
Под Челябинском местная жительница обнаружила поляну с редкими для Урала грибами Веселка Адриана.
URA.Ru 17:10