Экономика

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Размер страховой пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров прогнозируется в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. По его словам, размер этих пенсий в 2022 году вырастет до 18,3 тыс. рублей.
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Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
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Кто отобрал пенсии и справедливость в России

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РБК10 октября в 05:04

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Известия10 октября в 23:16

ПФР прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. рублей в 2020 году

Будущее России. Национальные проекты10 октября в 02:58

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

RT на русском10 октября в 02:27
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 22:28, Вашингтон
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МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

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Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
iReactor вчера в 19:53
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В среду «АвтоВАЗ» запустил серийное производство LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco JF015E и новым 113-сильным двигателем HR16.
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В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
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Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми

Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
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Китай создал боевую летающую тарелку

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Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

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Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа

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Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
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Постпред России назвал способ для ЕС не стать «задним двором» политики

По словам дипломата, «объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока» является единственным способом избежать превращения Евросоюза в «захудалый задний двор» мировой экономики и политики.
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