Экономика
ИзвестияГлава ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Размер страховой пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров прогнозируется в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. По его словам, размер этих пенсий в 2022 году вырастет до 18,3 тыс. рублей.
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Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.ТАСС10 октября в 02:15
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ПФР прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. рублей в 2020 году
Будущее России. Национальные проекты10 октября в 02:58
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