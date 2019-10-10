Экономика
ИзвестияГлава ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Размер страховой пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров прогнозируется в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. По его словам, размер этих пенсий в 2022 году вырастет до 18,3 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить291
с чего всё началось
Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.ТАСС10 октября в 02:15
Подробнее о событии
Показать все источники
ПФР прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. рублей в 2020 году
Будущее России. Национальные проекты10 октября в 02:58
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 20:53, Вашингтон
Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Газета.Ru 10:35
Общество
Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам
Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Primpress.ru 10 октября в 19:46
Общество
Навальный рассказал о желании прокуратуры арестовать его квартиру
BFM.ru вчера в 06:29
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Политика
Постпред России при ЕС дал совет Брюсселю
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока.
RT на русском 19:05
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Наука
Питер Рэтклифф стал одним из лауреатов Нобелевской премии по медицине
REGNUM 10 октября в 11:55
Армия и оружие
Германия прекратит экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии
Правительство Германии не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 09:22
Политика
В Эквадоре ввели комендантский час
Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны — городе Кито — комендантский час. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 17:56
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru 16:59
Политика
Китай создал боевую летающую тарелку
Китай на открывшейся в четверг выставке China Helicopter Exposition 2019 показал боевой аппарат, имеющий округлую форму.
Народные новости 10 октября в 16:39
Музыка
«Ленинград» в последний раз дает концерт в Петербурге
Некоторые приехали даже из других городов. Правда, в то, что это действительно прощальный концерт, поклонники верить отказываются.
Телеканал Санкт-Петербург 13:12
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 13:40
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
РИА Новости 10 октября в 16:16
Происшествия
Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек
В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.
РБК 19:42
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 16%
Капитал Yandex N. V. разделен на акции класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже.
РБК вчера в 10:57
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:37
Футбол
Алекс Крал назвал исторической победу сборной Чехии над англичанами
Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал назвал исторической победу сборной Чехии по футболу над командой Англии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 03:33
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру 05:04
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Космос
Астрономы начали пристальное наблюдение за самым опасным астероидом
Помимо Risk List, 2019 SU3 также находится в приоритетном списке агентства: это означает, что ESA пристально следит за траекторией астероида.
Российская газета вчера в 05:07
Авто
Новый Volkswagen Golf показали внутри и снаружи
SpeedMe 10 октября в 02:17
Наука
Продолжительное рукопожатие может вызвать ощущение тревоги
Радио Маяк вчера в 16:08
Армия и оружие
WP заявил о намеренной турецкой атаке военных США в Сирии
Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
Газета.Ru 20:26
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 07:47
Комментарии