Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceГлава PGNiG оценил переплату Польши за российский газ

Польша переплачивает за российский газ около 1 млрд злотых ($258,5 млн) в год, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк в интервью TVP Info.
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Польша переплачивает «Газпрому» по $256 млн в год

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В Польше утверждают, что переплачивают «Газпрому» с 2014 года $256 млн ежегодно

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В Польше подсчитали, сколько «переплатили» Газпрому за пять лет

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Коммерсантъ04:28

Глава PGNIG утверждает, что Польша переплачивает за газ РФ около $250 млн в год

ПРАЙМ03:12
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
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Во Франции признали победу России в отказе от доллара

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Следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых детях

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Вести.Ru вчера в 14:24
Общество

Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов

Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
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Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

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Общество

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