Энергетика
Rambler News ServiceГлава PGNiG оценил переплату Польши за российский газ
Польша переплачивает за российский газ около 1 млрд злотых ($258,5 млн) в год, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк в интервью TVP Info.
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Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Культура
На Первом канале стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Первый канал 18 сентября выпускает новый сериал «Ничто не случается дважды».
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
Происшествия
Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге
Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Происшествия
В Воронеже двух мужчин убило упавшими со стройки кирпичами
Двое мужчин во вторник погибли в Воронеже после того, как на них с 13-го этажа упали кирпичи, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о расставании с Шаляпиным
Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала информацию о расставании с Прохором Шаляпиным.
Происшествия
Доцент-расчленитель Олег Соколов пытался покончить с собой
Происшествия
В центре Москвы избили офицера ФСБ
Политика
В партии Зеленского вспыхнул очередной секс-скандал
Фрагмента разговора народных депутатов из фракции "Слуга народа" широко разошелся в Сети и был опубликован на Youtube.
Экономика
Во Франции признали победу России в отказе от доллара
Терпение лопнуло: Россия и Турция отказались от доллара Les Echos отмечает, что продажа долларов позволит Москве стабилизировать и поднять курс рубля, который упал в 2018-м на 17%.
Происшествия
Следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых детях
Столичные следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых малолетних детях в квартире на юго-западе Москвы.
Общество
Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов
Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Общество
Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
Происшествия
В Татарстане завели дело на мать, пустившую сына за руль машины
Уголовное дело по двум статьям возбудили против жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль машины на скорости 130 километров в час, сообщается на сайте СК РФ.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери
Ведущий спросил у звезды, не захочет ли ее младшая дочь в итоге написать биографию известной матери, на что Алла ответила, что она вряд-ли доживёт до момента, когда Лиза закончит среднюю школу.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы
Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на мужские стереотипы.
Политика
В Конгрессе США начинаются открытые слушания об импичменте Трампа
Публичные слушания в рамках процедуры импичмента нынешнего президента США стартовали 13 ноября.
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
Происшествия
В Ростовской области на полицейского завели дело из-за наркотиков
Впоследствии в результате обыска «подброшенное» было изъято, а в отношении хозяина домовладения завели уголовное дело за оборот наркотиков.
Армия и оружие
Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Путешествия
В АТОР рассказали о росте спроса россиян на новогодние туры
Ломидзе уточнила, что в 2018 году туры бронировали накануне каникул, а в 2019 году туры в Краснодарский край, Кавминводы и Крым забронировали в конце октября, сообщает телеканал «360».
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.