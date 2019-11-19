Энергетика
ИзвестияГендиректор польской компании PGNiG рассказал о переплатах «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG расторгнет договор с «Газпромом» о купле-продаже природного газа в конце 2022 года. Об этом сообщает польский телеканал TVP Info 11 ноября. По словам гендиректора компании Петра Возняка, с 2014 года PGNiG переплачивала около 1 млрд злотых ($256 млн) ежегодно.
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Экономика
Антиотмывочный закон пойдет на ужесточение
Сегодня на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил об итогах проверки России FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
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Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы
В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
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По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
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Число просрочек по кредитам выросло в России
В России количество должников, допустивших просрочку платежей по кредитам на срок более трех месяцев, по итогам десяти месяцев текущего года выросло на 4% и составило 10 млн человек.
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Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета
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Пока точные даты релизов неизвестны, но представитель компании заявил, что как только технология появится на рынке, AMD в несколько раз обойдет Intel в плане производительности своих процессоров.
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На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
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Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
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В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем
Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Политика
Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Маас напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что "реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".
Кино
Вышел финальный трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер фильма «Ирландец» американского режиссёра Мартина Скорсезе.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Политика
Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге
Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров.
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте назвали главную причину возникновения рака, сообщает MedicalXpress.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Общество
Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить
Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Космос
На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар
Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.
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Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть
Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
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Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
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УАЗ разработает новый турбомотор
Ожидается, что 180-сильный двигатель дебютирует на новом поколении УАЗ «Патриот» — так называемом «Русском Прадо».
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Пилот авиакомпании Wizzair заставил понервничать пассажиров авиарейса из Лондона в Киев.
Футбол
Чалов принес России победу над Сербией в отборе молодежного ЧЕ
Встреча в Белграде завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Федор Чалов и Магомед-Шапи Сулейманов, передает "Газета.ру".
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Доктор Мясников рассказал о самых опасных симптомах
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об игнорируемых россиянами симптомах, которые могут быть причиной серьезных проблем со здоровьем.
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Госорганы прекратят принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году.
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В Тюменской области двое детей погибли при пожаре в частном доме
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.