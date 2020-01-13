Политика

Взгляд.руВзгляд.руГлава ПНС Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил, что не станет проводить встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве, сообщил глава высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри.
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