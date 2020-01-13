Политика
Взгляд.руГлава ПНС Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил, что не станет проводить встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве, сообщил глава высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Хоккей
Панин дисквалифицирован на четыре матча чемпионата КХЛ
Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Григорий Панин дисквалифицирован на четыре матча регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
Кино
«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»
Картины, выдвинутые Южной Кореей, Испанией и Францией, включены в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в число претендентов не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019).
Армия и оружие
Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии
Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
Политика
Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
Армия и оружие
Офицер НАТО рассказал о панике после удара по базе США в Ираке
Военные из контингента стран НАТО в Ираке получили серьезный психологический шок во время иранской ракетной атаки на базу США в Ираке в ночь на 8 января.
Политика
В Москве проходят переговоры по урегулированию конфликта в Ливии
Главы правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар прибыли на переговоры после того, как президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали все стороны прекратить боевые действия с 00:00 12 января.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Шоу-бизнес
Принц Уильям рассказал об окончательном разрыве с Гарри
Принц Уильям сдался в противостоянии с братом и отступил перед его решением отказаться от королевский полномочий и привилегий.
Политика
Вице-президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Его обращение было опубликовано на сайте президента республики.
Космос
Зафиксирован космический объект с необъяснимым поведением
Астрономы зафиксировали необъяснимое поведение у пульсара PSR J0908-4913, эта нейтронная звезда неожиданно изменила частоту вращения.
Здоровье
Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят
В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Общество
За последние 200 лет нормальная температура человека понизилась
Американские специалисты выяснили, что за последние 200 лет снизилась нормальная температура человека.
Общество
Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города
Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.
Киберспорт
Nigma выиграла турнир по Dota 2 в Буковеле
Футбол
Намли может перебраться в MLS
В услугах 25-летнего датчанина заинтересован «Колорадо Рэпидз» из MLS.
Политика
Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание по подготовке послания Федеральному собранию, с которым он выступит 15 января.
Происшествия
В Архангельске 17-летние девушки убили сверстницу
Две 17-летние жительницы Архангельска пойдут под суд за убийство сверстницы.
Космос
В NASA заявили об обнаружении первой похожей на Землю планеты
Планета, которую обнаружили с помощью спутника TESS и космического телескопа Spitzer, получила название TOI 700 d. Она находится возле холодной карликовой звезды класса М — TOI 700: эта звёздная система удалена от земли на 100световых лет, пишет «РГ» со ссылкой на официальное сообщение NASA.
Общество
«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов
«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
Финансы
Эксперты рассказали, что будет с рублем в 2020 году
«Лента. ру.» приводит слова эксперта, согласно которым за минувший год соотношение рубля к доллару укрепилось более, чем на 10% - это очень хорошо.
Политика
NYT опубликовала страшную хронику крушения украинского Boeing
Издание утверждает, что благодаря изучению данных о перемещениях самолёта, анализу снятых очевидцами видео и фото, удалось нарисовать «самую ясную на данный момент картину семиминутного полёта» лайнера, потерпевшего крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана в Киев.
Фигурное катание
СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Общество