Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил, что не станет проводить встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве, сообщил глава высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри.

Глава ПНС Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

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Политика В Москве проходят переговоры по урегулированию конфликта в Ливии Главы правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар прибыли на переговоры после того, как президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали все стороны прекратить боевые действия с 00:00 12 января.

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Общество Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.

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Космос В NASA заявили об обнаружении первой похожей на Землю планеты Планета, которую обнаружили с помощью спутника TESS и космического телескопа Spitzer, получила название TOI 700 d. Она находится возле холодной карликовой звезды класса М — TOI 700: эта звёздная система удалена от земли на 100световых лет, пишет «РГ» со ссылкой на официальное сообщение NASA.