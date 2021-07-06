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На Камчатке возбудили уголовное дело после потери связи с самолетом Ан-26

На Камчатке перестал выходить на связь самолет Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского в Палану.
Znak.com
По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа.
Ведомости
Пропавший борт был технически исправен перед вылетом.
ТАСС
На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах.
ТАСС

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