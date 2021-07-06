Российские туристы призвали не ехать на Кубу после скандала с ПЦР-тестами

Российские туристы на Кубе рекомендовали соотечественникам избегать отдыха на острове после того, как более 150 отдыхающих оказались заперты в отелях из-за положительных тестов на COVID-19.