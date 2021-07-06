ТАССНа Камчатке возбудили уголовное дело после потери связи с самолетом Ан-26На Камчатке перестал выходить на связь самолет Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского в Палану.Znak.comПо предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа.ВедомостиПропавший борт был технически исправен перед вылетом.ТАССНа поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах.ТАССЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruМИР 24ИзвестияПрофильФАННовые ИзвестияКамИНФОРМПятый каналKazanfirst.ruКам 24Readovka.ruНародные новостиТелеканал 360°РЕН ТВThe Moscow PostУралинформбюроLife.ruЭкономика сегодняПодробнее о событииГлава поселка Палана Мохирева была на борту пропавшего Ан-26 на КамчаткеРИА Новости02:17Самолет, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово) - Палана, не выходит на связьДебри-ДВ00:56На борту пропавшего Ан-26 была глава ПаланыИнтерфакс02:05Возбуждено уголовное дело по факту пропажи самолета АН-26 на КамчаткеИА Камчатка01:19На борту пропавшего на Камчатке самолета находилась глава ПаланыНТВ02:18На борту пропавшего на Камчатке Ан-26 находится 28 человекРЕН ТВ00:41Наземная группировка спасателей выдвинулась к месту пропажи Ан-26 на Камчатке - МЧСТАСС02:11Показать ещёОценить278Поделиться