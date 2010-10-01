Экономика
Live24Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
В Пенсионный фонд России поступает все меньше денежных средств из-за снижения доходов россиян. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин в ходе встречи с президентов РФ Владимиром Путиным.
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Зарплаты граждан падают! Глава ПФР пожаловался Путину на сокращение доходов фонда
Царьград22 июля в 12:35
Топилин доложил Путину о падении доходов россиян: «Фонд зарплаты немножечко уменьшился»
БИЗНЕС Online22 июля в 12:24
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Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM 22 июля в 04:00
Происшествия
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
Общество
Еще 5,8 тысяч случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
За минувшие сутки в России зарегистрировано 5 862 случая коронавируса, из них почти 26% контактные и без клинических проявлений.
ИжевскИнфо.РУ 22 июля в 04:24
Экономика
РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
Министерство финансов может временно отказаться от индексации зарплат чиновников, передаёт РБК со ссылкой на методику расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета.
RT на русском 21 июля в 04:34
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости 00:18
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Известия вчера в 22:56
Происшествия
Воспитатели детсада в Котласе переодели мальчиков в платья в наказание
В областной прокуратуре прессе заявили, что контролируют ее ход Полиция в Котласе (Архангельская область) проводит проверку по факту инцидента в местном детском саду, где двух мальчиков переодели в платья.
Толк вчера в 11:44
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Финансы
Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже
Рубль показывает снижение к доллару и евро в начале торговой сессии на Московской бирже 24 июля.
Экономика сегодня 03:04
Общество
Летальность от коронавируса в России составила 1,62%
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.
Интерфакс 03:49
Футбол
Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа
Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 01:12
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Происшествия
Под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ее дочери
В лесу в Омской области нашли останки женщины и девочки-подростка, убитых их мужем и отцом в Калачинске более года назад.
РБК 02:37
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что открывшиеся после снятия ограничений кинотеатры начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, поскольку зрители сейчас не готовы к "тяжелым драмам".
Piter.tv вчера в 01:53
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
Политика
В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing
Команда международных экспертов завершила предварительный анализ информации с бортовых самописцев сбитого в январе под Тегераном украинского самолета Boeing 737, сообщило канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB).
РИА Новости вчера в 17:01
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Хамзаев утверждает, что в период пандемии пенсионеры должны получать такую же помощь, что и семьи с детьми.
Evo-rus.com 01:33
Общество
Дегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на стихийных митингах, которые проходят в регионе.
Интерфакс 01:19
Общество
В соборе Святой Софии впервые за 86 лет пройдет пятничный намаз
Как известно, именно президент Турции решил сделать древний христианский собор в Стамбуле мечетью.
RuNews24.ru 02:39
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия вчера в 22:28
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Газета.Ru 03:35
Наука
Из-за коронавируса люди меньше сотрясают Землю
Как отмечают ученые, снижение активности людей в период пандемии снизил связанные с человеком вибрации Земли на 50%.
Телепорт 03:43
Здоровье
В Омской области допускают ужесточение коронавирусных ограничений
В Омской области растет уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Topdaynews.ru 03:37
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com вчера в 12:28